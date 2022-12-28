Дети ходят в школу с фонарями: староосколец рассказал об отсутствии дорог и освещения

По словам Ивана, участкам ИЖС «Пролески» уже 11 лет. За эти годы местные жители столкнулись с двумя проблемами — отсутствие дороги и освещения на улицах.
Проехать невозможно, особенно после дождя. Наши дети вынуждены ходить по темноте из школы с фонариками. Администрация города нам даёт ответ на все наши вопросы отписками и обещаниями, что дорогу отсыпят, разровняют грейдером и т.д. Но, к сожалению, ничего не происходит.
Иван
В августе 2022 года местным жителям обещали, что докупят материалы и установят освещение, однако старооскольцам до сих пор приходится ходить с фонариками: «Теперь нас перенесли на 2023 год - и так уже 11 лет, нам только обещают. Мы находимся в городе, через дорогу находится микрорайон Северный, но живём в тёмном болоте».
В 2021 году в ответ на жалобу жителей микрорайона в комментариях в соцсетях администрация Старооскольского горокруга сообщила, что горокруг приобрёл 80 светильников для начала обустройства сетей наружного освещения в ИЖС «Пролески». Работы по монтажу были запланированы на второй квартал 2022 года, следует из ответа администрации.
Мы собираем подписи коллективно. На каждом эфире с нашим главой города Чесноковым [глава Старооскольского горокруга] озвучиваем проблему. Но нас игнорируют.
Иван
26 декабря во время оперативного совещания правительства области также поднимался вопрос плохих дорог в Старооскольском горокруге. За прошедшую неделю от жителей горокруга поступило 361 жалоба на дороги. По словам главы муниципалитета Андрея Чеснокова, рост числа обращений связан с плохой погодой.
Основной рост идёт по районам ИЖС. Муниципалитет там раздавал ранее участки, инфраструктурные моменты закрыты, но остаётся там вопрос с обустройством дорог. И сегодня осадки, дождливая погода, к сожалению, дают такую «распутицу». Люди жалуются на подъездные пути.
Андрей Чесноков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что работа должна быть плановой, до жителей должны быть доведены сроки выполнения работ. Чесноков заявил, что проектно-сметные работы на проблемных подъездах запланированы на 2023 год.