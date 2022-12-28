Дети ходят в школу с фонарями: староосколец рассказал об отсутствии дорог и освещения

В августе 2022 года местным жителям обещали, что докупят материалы и установят освещение, однако старооскольцам до сих пор приходится ходить с фонариками: «Теперь нас перенесли на 2023 год - и так уже 11 лет, нам только обещают. Мы находимся в городе, через дорогу находится микрорайон Северный, но живём в тёмном болоте».