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Парковка в период новогодних каникул в Белгороде будет бесплатной

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Бесплатный режим начнёт действовать с 31 декабря. Также на время праздников закрытые парковки по Гражданскому проспекту, 52 и ул. Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые, сообщили в мэрии Белгорода.

Все платные муниципальные парковки в Белгороде будут бесплатными в период с 31 декабря по 8 января. Помимо этого, с 1 января плоскостные парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые. К системе контроля они вернутся 30 января.

Перед Новым годом корреспонденты «Бел.Ру» проверили, как обстоят дела с парковками в областной столице. В центре ситуация пока стабильна, парковочные места есть.

Напомним, что в этом году в Белгороде платных парковочных мест стало больше. В центре появились платные машино-места на Преображенской, Попова, Гражданском проспекте и Народном бульваре, на Харгоре — на Костюкова.

За нарушениями правил парковки в Белгороде будут следить 60 новых стационарных камер
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Парковки
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