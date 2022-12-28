Парковка в период новогодних каникул в Белгороде будет бесплатной

Все платные муниципальные парковки в Белгороде будут бесплатными в период с 31 декабря по 8 января. Помимо этого, с 1 января плоскостные парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые. К системе контроля они вернутся 30 января.
Перед Новым годом корреспонденты «Бел.Ру» проверили, как обстоят дела с парковками в областной столице. В центре ситуация пока стабильна, парковочные места есть.
Напомним, что в этом году в Белгороде платных парковочных мест стало больше. В центре появились платные машино-места на Преображенской, Попова, Гражданском проспекте и Народном бульваре, на Харгоре — на Костюкова.