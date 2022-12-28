Парковка в период новогодних каникул в Белгороде будет бесплатной

Все платные муниципальные парковки в Белгороде будут бесплатными в период с 31 декабря по 8 января. Помимо этого, с 1 января плоскостные парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые. К системе контроля они вернутся 30 января.