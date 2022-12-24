Как изменилась ситуация с парковками в Белгороде: фото

Что касается городского центра, то ситуация там стабильная. Парковки не забиты до отказа, но места там маловато. Те, кто успел занять пространство, покупают абонементы — заклеенные скотчем номера нам не попадались. Напомним, что из-за этого в октябре даже был небольшой скандал.