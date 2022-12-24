Как изменилась ситуация с парковками в Белгороде: фото

Документ об увеличении числа парковок городская администрация подписала в ноябре этого года. Новые места добавились в центре города (Преображенская, Попова, Гражданский проспект, Народный бульвар), а также на Харьковской горе (Костюкова). Мы побывали и там, и там.
Что касается городского центра, то ситуация там стабильная. Парковки не забиты до отказа, но места там маловато. Те, кто успел занять пространство, покупают абонементы — заклеенные скотчем номера нам не попадались. Напомним, что из-за этого в октябре даже был небольшой скандал.
Что касается Харгоры, то там, на наш взгляд, парковки были загружены не так сильно. Так, например, выглядит стоянка возле бизнес-центра «Столыпин». Свободного места тоже не так много, но куда «уткнуться» есть.
Если же говорить о парковках бесплатных, например, возле гипермаркетов, то сейчас там ситуация однозначно загруженная: в час дня пространство под автомобили занято практически полностью. Вероятно, люди активно закупаются в преддверии Нового года.
Напомним, что в сентябре в Белгороде подешевели парковочные абонементы. Стоимость для резидентов составила до 1,5 тыс. рублей в год, а для нерезидентов — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц в зависимости от сектора.
Ранее горожане жаловались на слишком высокие цены за парковку в центре города: стоимость была выше, чем в Москве. После этого в мэрии пообещали снизить стоимость платы для резидентов. Экс-градоначальник признал, что старые расчёты по стоимости парковочных мест завышены более чем в 10 раз.