Мэрия увеличила число платных парковок в Белгороде

В областном центре стало больше мест платных парковок. Так, к территориальной подзоне № 1003 теперь относится площадка у дома №2 по ул. 50-летия Белгородской области вместо Свято-Троицкого бульвара, 4. В сам участок входит Соборная площадь (от Свято-Троицкого бульвара до проспекта Славы).