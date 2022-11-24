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Мэрия увеличила число платных парковок в Белгороде

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI
Новые места добавились в центре города (Преображенская, Попова, Гражданский проспект, Народный бульвар), а также на Харьковской горе (Костюкова). Дополнения внесла администрация Белгорода.

В областном центре стало больше мест платных парковок. Так, к территориальной подзоне № 1003 теперь относится площадка у дома №2 по ул. 50-летия Белгородской области вместо Свято-Троицкого бульвара, 4. В сам участок входит Соборная площадь (от Свято-Троицкого бульвара до проспекта Славы).

В территориальную зону № 1008 добавился дом на проспекте Гражданском, 36. Участок охватывает улицу Князя Трубецкого от Гражданского до проспекта Славы.

К участку № 1017 добавился адрес ул. Преображенская, 84. Подзона включает промежуток улицы от Попова до проспекта Б. Хмельницкого.

В подзону № 2003 вошли дома на Гражданском проспекте, 18 и 36, в подзону № 2004 — дом на Гражданском проспекте, 4. Ещё три изменения в центре города касаются Народного бульвара, улиц Попова и Н. Островского.

новые платные парковки в Белгороденовые платные парковки в Белгороде
новые платные парковки в Белгороде
Фото: «Яндекс.Карты»

На Народном бульваре к территориальной подзоне № 2010 добавился дом № 36а. В подзону № 3004 включили улицу Попова, 48, а в подзоне № 5004 дом на Островского, 2 заменили домом № 2а.

Ещё два изменения ожидаются на Харьковской горе, а именно на улице Костюкова. К территориальной подзоне № 6001 добавился адрес Костюкова, 3, а к подзоне № 6002 — Костюкова, 32.

Появление новых платных парковочных мест в Белгороде городские власти анонсировали ещё летом. Однако позже расширение платного парковочного пространства решили перенести.

Вместе с тем горожане жаловались на слишком высокие цены за парковку в центре города: стоимость была выше, чем в Москве. После этого в мэрии пообещали снизить стоимость платы для резидентов. Экс-градоначальник признал, что старые расчёты по стоимости парковочных мест завышены более чем в 10 раз. В итоге годовой абонемент для резидентов уменьшился с 24,8 тыс. рублей до 800–1500 рублей.

Платные парковки в Белгороде: стоимость и локации
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