Белгородка получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел

Вскоре ей ответили и в мэрии. Администрация сослалась на правила пользования платными парковками, которые утвердили ещё в 2014 году. Женщина заявила, что город живёт в несколько другом ритме, чем восемь лет назад, и сказала, что обратится куда-нибудь ещё.