Белгородка получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел. Она пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову.
Со слов горожанки, штраф пришёл за 10 минут, когда женщина ждала окончания обстрела 12 октября. «Получается, всех учат не перемещаться во время обстрела, но если постоял в платной зоне, то плати! Это не нормально!» — написала белгородка.
Как рассказала женщина, авто было припарковано около получаса в районе магазина «Европа». В это время сработала система ПВО. «Даже не думала, что в этот момент может прийти штраф», — поделилась женщина.
Вскоре ей ответили и в мэрии. Администрация сослалась на правила пользования платными парковками, которые утвердили ещё в 2014 году. Женщина заявила, что город живёт в несколько другом ритме, чем восемь лет назад, и сказала, что обратится куда-нибудь ещё.