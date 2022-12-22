Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородская компания Жернового займётся платными парковками в Курске

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Контракт с фирмой «Городские парковки» Фёдора Жернового заключил комитет дорожного хозяйства столицы соседнего региона. Его стоимость превысила 77 млн рублей, пишет «Абирег».

Белгородские «Городские парковки» займутся платными машино-местами в Курске. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак. Платные парковки вернутся в столицу соседнего региона в 2023 году.

Контракт с белгородской фирмой заключил местный комитет дорожного хозяйства. Стоимость превысила 77 млн рублей. Все работы должны выполнить к февралю 2025 года.

Как сообщает издание, контракт заключили на сервисное и техническое обслуживание, модернизацию информационной системы управления и организацию парковочного пространства.

В центральной части города должно появиться больше 1 тыс. парковочных мест. Первые 15 минут парковки будут бесплатными, затем — 30 рублей в час. На площадке перед ж/д вокзалом стоимость выйдет дороже, но на сколько, не уточняется.

Белгородка получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Воронежа проведут аудиторскую проверку в «Городских парковках» ЖерновогоУ дома на Вокзальной улице в Белгороде увеличили время бесплатной парковкиБелгородцы продолжают закрывать номера авто из-за нежелания платить за парковку
#Наталья Корявых#Курск#Парковки#Город#Черноземье#Городские парковки#Платная парковка
Подпишитесь
Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО
Сегодня, 11:42
Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура
Сегодня, 07:10
Депутаты предложили приравнять пограничников к участникам боевых действий
Сегодня, 11:49
Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?
Сегодня, 07:23
УК «Тальвег» ответила на жалобы белгородцев на текущую в подъезде и паркинге крышу
Сегодня, 09:16
Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия
Сегодня, 11:52