Белгородская компания Жернового займётся платными парковками в Курске

Белгородские «Городские парковки» займутся платными машино-местами в Курске. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак. Платные парковки вернутся в столицу соседнего региона в 2023 году.
Контракт с белгородской фирмой заключил местный комитет дорожного хозяйства. Стоимость превысила 77 млн рублей. Все работы должны выполнить к февралю 2025 года.
Как сообщает издание, контракт заключили на сервисное и техническое обслуживание, модернизацию информационной системы управления и организацию парковочного пространства.
В центральной части города должно появиться больше 1 тыс. парковочных мест. Первые 15 минут парковки будут бесплатными, затем — 30 рублей в час. На площадке перед ж/д вокзалом стоимость выйдет дороже, но на сколько, не уточняется.