За нарушениями правил парковки в Белгороде будут следить 60 новых стационарных камер

Согласно документам госзакупки, на стационарные комплексы выделили 42,9 млн рублей. Всего приобрели 60 камер. Их дальность фотофиксации (в том числе в ночное время) составит не менее 150 м, а вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей достигнет не менее 93%. При этом вероятность ошибок распознавания будет не более 4%.
Камеры будут распознавать одновременно все типы государственных регистрационных знаков, применяемых в Российской Федерации, а также Молдовы, Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Армении и Абхазии.
По горизонтали угол обзора камер будет не уже 360°, а по вертикали — от -15° до 90°. Комплексы будут фиксировать нарушение правил пользования платной парковкой и парковку на местах для инвалидов. Автоматическая запись материалов будет храниться не менее 30 суток.
В документах сказано, что стационарный комплекс представляет собой поворотную камеру с моторизованным вариофокальным объективом для фиксации общего плана, а также детализированного изображения.
Товар должны поставить до 27 декабря по адресу ул. Вокзальная, 33а в Белгороде. Исполнитель — компания «Кибер-Телеком». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания работает в Ивановской области с 2011 года и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководитель и бенефициар — Сергей Разживин. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 847 тысяч рублей.