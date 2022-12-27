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За нарушениями правил парковки в Белгороде будут следить 60 новых стационарных камер

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI
«Белгородское парковочное пространство» заключило контракт на поставку стационарных программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации. Это необходимо для контроля за соблюдением правил оплаты парковок.

Согласно документам госзакупки, на стационарные комплексы выделили 42,9 млн рублей. Всего приобрели 60 камер. Их дальность фотофиксации (в том числе в ночное время) составит не менее 150 м, а вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей достигнет не менее 93%. При этом вероятность ошибок распознавания будет не более 4%.

Камеры будут распознавать одновременно все типы государственных регистрационных знаков, применяемых в Российской Федерации, а также Молдовы, Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Армении и Абхазии.

По горизонтали угол обзора камер будет не уже 360°, а по вертикали — от -15° до 90°. Комплексы будут фиксировать нарушение правил пользования платной парковкой и парковку на местах для инвалидов. Автоматическая запись материалов будет храниться не менее 30 суток.

В документах сказано, что стационарный комплекс представляет собой поворотную камеру с моторизованным вариофокальным объективом для фиксации общего плана, а также детализированного изображения.

Товар должны поставить до 27 декабря по адресу ул. Вокзальная, 33а в Белгороде. Исполнитель — компания «Кибер-Телеком». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания работает в Ивановской области с 2011 года и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководитель и бенефициар — Сергей Разживин. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 847 тысяч рублей.

 

«Белгородское парковочное пространство» закупит камеры на 43 млн рублей
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