За нарушениями правил парковки в Белгороде будут следить 60 новых стационарных камер

Согласно документам госзакупки, на стационарные комплексы выделили 42,9 млн рублей. Всего приобрели 60 камер. Их дальность фотофиксации (в том числе в ночное время) составит не менее 150 м, а вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей достигнет не менее 93%. При этом вероятность ошибок распознавания будет не более 4%.