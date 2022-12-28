Более 120 детей белгородских мобилизованных отправили в Москву на экскурсию

В своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Москву отправились более 120 детей из семей мобилизованных. Дети гуляют по главным достопримечательностям города и посещают музеи.
В организации предновогодней экскурсии по городу помог мэр столицы Сергей Собянин.
Очень благодарен мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что помогает нашим детям. Сейчас они гуляют по Москве, посещают музеи, я надеюсь, смогут посетить Большой театр и, конечно, набраться положительных эмоций, вернуться в семью к новогоднему столу, поделиться этими эмоциями со своими родными.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также выразил надежду, что в новом году получится вновь реализовать подобный проект.
Напомним, что детей от 10 до 14 лет отправили на новогоднюю экскурсию из девяти приграничных районов региона. В поездку отбирали детей мобилизованных, участников СВО, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.