Можно ли белгородцам на Новый год запускать хлопушки?

В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у исполняющего обязанности мэра города Валентина Демидова, можно ли детям на Новый год запустить хлопушки с бумагой или блёстками.
До 20 января в регионе запретили продажу пиротехники, также жителям нельзя запускать фейерверки и салюты. Касаются ли ограничения хлопушек, врио мэра рассказал в прямом эфире.
Безусловно можно. Запрещено использование только петард, салютов и фейерверков.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Отметим, что в период празднования Нового года и Рождества в Белгородской области усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.
Ограничения по использованию и продаже пиротехнических изделий, в том числе в новогоднюю ночь, действует из-за введённого в регионе «жёлтого» режима террористической опасности.