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Можно ли белгородцам на Новый год запускать хлопушки?

Сегодня, 18:14
Фото: pxhere.com
На этот вопрос в прямом эфире ответил врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у исполняющего обязанности мэра города Валентина Демидова, можно ли детям на Новый год запустить хлопушки с бумагой или блёстками.

До 20 января в регионе запретили продажу пиротехники, также жителям нельзя запускать фейерверки и салюты. Касаются ли ограничения хлопушек, врио мэра рассказал в прямом эфире.

Безусловно можно. Запрещено использование только петард, салютов и фейерверков.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Отметим, что в период празднования Нового года и Рождества в Белгородской области усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Ограничения по использованию и продаже пиротехнических изделий, в том числе в новогоднюю ночь, действует из-за введённого в регионе «жёлтого» режима террористической опасности.

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Хлопушка
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