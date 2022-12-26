В Белгородской области на Новый год запланировали почти 3 тысячи мероприятий

В Белгородской области на Новый год проведут 2,9 тыс. мероприятий. Их должны посетить более 180 тыс. человек, рассказал Константин Курганский во время оперативного совещания областного правительства.
Уточняется, что 260 мероприятий хотят провести в онлайн-режиме. В регионе организуют 147 интермедий, 352 мастер-класса, 151 спектакль и концерт, 2,3 тыс. игровых программ и квестов.
Больше всего мероприятий удалённо проведут в Шебекинском горокруге. Причиной стала сложившаяся в муниципалитете обстановка. В Белгороде таких мероприятий запланировали 46, в Краснояружском районе — 21.
Как отметил Константин Курганский, безопасность людей — по-прежнему самое важное, поэтому планы празднований уже направили правоохранителям и другим специальным службам. Таким образом, они смогут реагировать на обстановку в каждом районе.