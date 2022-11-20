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Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Вчера, 21:29
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Как сообщили в пресс-службе правительства области, заявки на участие можно подать до 10 декабря.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» желающие белгородцы смогут подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

За четыре года сбылись самые разные мечты: увидеть Останкинскую телебашню, полетать на вертолёте, побыть сотрудником ДПС, получить в подарок синтезатор или обнять панду.

пресс-служба правительства Белгородской области

Присоединиться ко Всероссийской акции можно с декабря 2022 года по февраль 2023 года. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф..

Отметим, что в 2021 году президент России Владимир Путин также сообщал о своём участии в акции «Ёлка желаний».

Президент Путин сообщил о том, что примет участие в акции “Елка желаний”
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#Александра Склярова#Общество#Благотворительная акция#Белгородская область#Россия#Пенсионеры#Дети
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