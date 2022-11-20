Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» желающие белгородцы смогут подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
За четыре года сбылись самые разные мечты: увидеть Останкинскую телебашню, полетать на вертолёте, побыть сотрудником ДПС, получить в подарок синтезатор или обнять панду.
пресс-служба правительства Белгородской области
Присоединиться ко Всероссийской акции можно с декабря 2022 года по февраль 2023 года. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф..
Отметим, что в 2021 году президент России Владимир Путин также сообщал о своём участии в акции «Ёлка желаний».