Как в Белгородской области формируют списки детей на новогоднюю поездку в Москву

Белгородцам разъяснили, кто из детей отправится на главную ёлку в Москву

На экскурсию готовы отправить детей от 10 до 14 лет из девяти районов региона. В список должны попасть дети мобилизованных, участников СВО, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, а также добившиеся особых успехов в учёбе, объяснил замгубернатора по образованию Андрей Милёхин.

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