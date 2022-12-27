Какая погода будет на Новый год 2023 в Белгородской области

По данным Гидрометцентра, погода на Новый год-2023 в Белгороде будет тёплой. Ночью с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозирует один градус тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Осадков не прогнозируется. В первый день нового года днём столбик термометра покажет до 2 градусов выше нуля. Возможен снег с дождём. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.