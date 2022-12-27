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Какая погода будет на Новый год 2023 в Белгородской области

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
Ночью синоптики прогнозируют плюсовые температуры, без осадков. А в первый день 2023 года возможен снег с дождём.
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Погода

По данным Гидрометцентра, погода на Новый год-2023 в Белгороде будет тёплой. Ночью с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозирует один градус тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Осадков не прогнозируется. В первый день нового года днём столбик термометра покажет до 2 градусов выше нуля. Возможен снег с дождём. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Старом Осколе в новогоднюю ночь будет прохладней — до одного градуса мороза. Осадков также не прогнозируется. А 1 января 2023 года в Старом Осколе будет нулевая температура, но также без снега и дождя.

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#Прогноз погоды#Белгородская область#Погода#Новый год#Синоптики#Кристина Семенчук
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