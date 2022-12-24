Под огонь ВСУ 24 декабря попало село в Курской области

Перебои с электричеством из-за обстрела со стороны Украины в Попово-Лежачи были и 1 декабря. Тогда ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. А 14 ноября украинские военные ударили по Курской области не менее 24 раз. И снова пострадал тот же самый населённый пункт: были разбиты гаражи, мастерские, автомобили и жилые дома.