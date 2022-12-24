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Под огонь ВСУ 24 декабря попало село в Курской области

Сегодня, 09:51
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Украинские военные 24 декабря обстреляли курское село

Под ударом в очередной раз оказалось село Попово-Лежачи. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилёта», — написал в своём телеграм-канале глава Курской области, опубликовав снимки с последствиями.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Три частных дома пострадали в результате обстрела. Посёлок частично обесточен. Однако среди мирного населения раненых и погибших нет, уточнил Старовойт.

Перебои с электричеством из-за обстрела со стороны Украины в Попово-Лежачи были и 1 декабря. Тогда ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. А 14 ноября украинские военные ударили по Курской области не менее 24 раз. И снова пострадал тот же самый населённый пункт: были разбиты гаражи, мастерские, автомобили и жилые дома.

 

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Курская область#Попово-Лежачи
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