Под огонь ВСУ 24 декабря попало село в Курской области

«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилёта», — написал в своём телеграм-канале глава Курской области, опубликовав снимки с последствиями.
Три частных дома пострадали в результате обстрела. Посёлок частично обесточен. Однако среди мирного населения раненых и погибших нет, уточнил Старовойт.
Перебои с электричеством из-за обстрела со стороны Украины в Попово-Лежачи были и 1 декабря. Тогда ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. А 14 ноября украинские военные ударили по Курской области не менее 24 раз. И снова пострадал тот же самый населённый пункт: были разбиты гаражи, мастерские, автомобили и жилые дома.