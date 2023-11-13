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Попово-Лежачи

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Ноябрь 2023
Один человек ранен после атаки беспилотника в приграничье
Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести. Врачи уже оказывают пациенту необходимую помощь, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
13 ноября 2023, 10:55
Июнь 2023
Два посёлка в Курской области попали под огонь ВСУ
Под обстрелом утром 19 июня оказались населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет, но есть повреждения, пишут «Курские известия».
19 июня 2023, 06:47
Декабрь 2022
Под огонь ВСУ 24 декабря попало село в Курской области
Под ударом в очередной раз оказалось село Попово-Лежачи. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
24 декабря 2022, 09:51

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