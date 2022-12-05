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ВСУ продолжают обстреливать Курскую область

Сегодня, 15:36
Фото: соцсети Романа Старовойта

5 декабря в Курской области зафиксировали 34 прилёта

В двух населённых пунктах нарушены электро- и газоснабжение. Об этом сообщили Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

5 декабря в Курской области обстреляли два населённых пункта. В посёлке Тёткино зафиксировали 21 прилёт. Один из боеприпасов попал в газовую линию. Также посёлок почти полностью остался без света — нарушено электроснабжение. Повреждения получили около 20 жилых домов.

Вторым населённым пунктом стал посёлок Гуево Суджанского района. Здесь выявили 13 прилётов со стороны Украины. Энергоснабжение также нарушено. Глава Курской области пообещал, что скоро специалисты займутся ремонтом коммуникаций. Пострадавших ни в одном из посёлков нет.

Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки.
Роман Старовойт
Фото: соцсети Романа Старовойта
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Роман Старовойт#Курская область#Обстрел#Операция на Украине#Прилёты#Боеприпасы#Повреждение#Происшествия
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