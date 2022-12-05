ВСУ продолжают обстреливать Курскую область

5 декабря в Курской области обстреляли два населённых пункта. В посёлке Тёткино зафиксировали 21 прилёт. Один из боеприпасов попал в газовую линию. Также посёлок почти полностью остался без света — нарушено электроснабжение. Повреждения получили около 20 жилых домов.



Вторым населённым пунктом стал посёлок Гуево Суджанского района. Здесь выявили 13 прилётов со стороны Украины. Энергоснабжение также нарушено. Глава Курской области пообещал, что скоро специалисты займутся ремонтом коммуникаций. Пострадавших ни в одном из посёлков нет.