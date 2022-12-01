Беспилотник ВСУ со взрывным устройством обесточил два села Курской области

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территории Курской области. Попадание пришлось на пгт Тёткино Глушковского района. Жилой массив и социальные объекты не пострадали. Обошлось и без жертв.
При этом, судя по всему, удар пришёлся по местной подстанции в посёлке. Из-за этого в Тёткино и соседнем селе Попово-Лежачи произошли перебои с электричеством.
Аварийные бригады уже выехали на место для устранения проблем. Глава региона пообещал, что скоро курянам вернут электричество в дома.
Пока ведутся работы, котельную, которая обслуживает населённые пункты, подключат к электрогенераторам.
Роман Старовойт