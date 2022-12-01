Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Беспилотник ВСУ со взрывным устройством обесточил два села Курской области

Сегодня, 20:07
Фото: 1MI
По сообщению курского губернатора Романа Старовойта, дрон сбросили в посёлке Тёткино. Он нарушил работу электроподстанции.

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территории Курской области.  Попадание пришлось на пгт Тёткино Глушковского района. Жилой массив и социальные объекты не пострадали. Обошлось и без жертв.

При этом, судя по всему, удар пришёлся по местной подстанции в посёлке. Из-за этого в Тёткино и соседнем селе Попово-Лежачи произошли перебои с электричеством.

Аварийные бригады уже выехали на место для устранения проблем. Глава региона пообещал, что скоро курянам вернут электричество в дома.

Пока ведутся работы, котельную, которая обслуживает населённые пункты, подключат к электрогенераторам.
Роман Старовойт
Обстрел ВСУ обесточил два района Курской области
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Происшествия#Операция на Украине#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Дрон#Беспилотник#Подстанция
Подпишитесь
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
Сегодня, 15:23
Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Сегодня, 04:19
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
Сегодня, 14:34
Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала
Сегодня, 13:19
Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря
Сегодня, 16:55
Жители Харгоры в Белгороде временно останутся без света
Сегодня, 15:44