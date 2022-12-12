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Информация о введении в Курской области военного положения – фейк

Сегодня, 20:56
Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
Роман Старовойт
Это подтвердила пресс-секретарь главы Курской области, сообщили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

В интернете начала распространяться информация о планах ввести в Курской области военное положение. Якобы об этом сообщил сам губернатор региона Роман Старовойт в интервью телеканалу Совета Федерации.

Но это неправда – авторы фейка переиначили слова Старовойта, сообщили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород». Об этом заявила пресс-секретарь главы. На деле губернатор Курской области рассказывал о формировании ДНД и её задачах:

Эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае, не дай Бог если это произойдет, введении военного положения.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что ввести военное положение в регионах может только указ президента России.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Александра Склярова#Спецоперация#Фейк#Курская область#Роман Старовойт#Военное положение
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