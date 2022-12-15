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Ночью в Курской области сработала система ПВО

Сегодня, 07:50
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Курская область вновь оказалась под обстрелом. Сработала система ПВО. Пострадавших и последствий на земле нет, сообщает глава Курской области Роман Старовойт в соцсетях.
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Обстрел

Приграничные регионы вновь под огнём. Ночью над Курским районом Курской области сработала система противовоздушной обороны. Как написал в соцсетях глава соседнего региона Роман Старовойт, обошлось без жертв и каких-либо разрушений.

Ранее обстрелу подверглись посёлки Тёткино и Гуево Курской области. За 5 декабря в общей сложности зафиксировали 34 прилёта. Снаряды повредили газовую линию и электроснабжение, около 20 жилых домов.

Отметим, что система ПВО накануне сработала и в приграничной Брянской области. 

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#София Чугай#Происшествия#Обстрел#Курская область#Черноземье#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ
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