Ночью в Курской области сработала система ПВО

Приграничные регионы вновь под огнём. Ночью над Курским районом Курской области сработала система противовоздушной обороны. Как написал в соцсетях глава соседнего региона Роман Старовойт, обошлось без жертв и каких-либо разрушений.
Ранее обстрелу подверглись посёлки Тёткино и Гуево Курской области. За 5 декабря в общей сложности зафиксировали 34 прилёта. Снаряды повредили газовую линию и электроснабжение, около 20 жилых домов.
Отметим, что система ПВО накануне сработала и в приграничной Брянской области.