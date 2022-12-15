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В Брянской области сбили ракеты ВСУ

Сегодня, 06:44
Фото: Минобороны
Накануне вечером город Клинцы Брянской области вновь попал под обстрел. Сработала система ПВО, однако обломки ракет повредили систему электроснабжения посёлка Ардонь, пишут «Брянские новости».
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Обстрел

Вечером 14 декабря со стороны Украины под огонь ВСУ попал приграничный город Клинцы. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, сработала система ПВО, но обломки снарядов повредили систему электроснабжения посёлка Ардонь.

На место оперативно выехала аварийная бригада и перевела жителей на другую сеть. На данный момент в посёлке электроснабжение восстановлено, пишет издание.

13 декабря город Клинцы тоже попадал под обстрел. Сработала система ПВО, но части обломков ракеты попали на территорию промзоны.

ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области
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#София Чугай#Происшествия#Обстрел#СВО#Черноземье#Брянская область#Клинцы#Александр Богомаз#Обстрел ВСУ
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