Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза

«Когда пришло время писать письмо Деду Морозу, она очень расстроилась, и на мой вопрос, почему, ответила, что Дед Мороз не прилетит, так как его собьёт ПВО. Пришлось объяснить ей, что Дед Мороз — волшебный и никакое ПВО его не берёт», — рассказала «Бел.Ру» Анастасия.