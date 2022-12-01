Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза

У Анны растёт дочь Анастасия, ей семь лет. Мама рассказала, что девочку в свете последних событий пришлось долго морально восстанавливать — они приехали в Белгородскую область из Харьковской.
«Когда пришло время писать письмо Деду Морозу, она очень расстроилась, и на мой вопрос, почему, ответила, что Дед Мороз не прилетит, так как его собьёт ПВО. Пришлось объяснить ей, что Дед Мороз — волшебный и никакое ПВО его не берёт», — рассказала «Бел.Ру» Анастасия.
Мама девочки поделилась этой историей и в одном из телеграм-каналов волонтёров Белгорода. В ответ ей написали, что ПВО может сбить только Санта-Клауса, а наш Дед Мороз приедет на санях.
В одном из опубликованных в телеграм-канале писем Деду Морозу девочка Диана попросила сказочного деда о том, чтобы он надел бронежилет, когда будет ехать к ней, чтобы его не убило.