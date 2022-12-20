Почему в Шебекинском округе не закроют детские сады?

Жительница Шебекинского округа в вечернем прямом эфире попросила главу Владимира Жданова закрыть детские сады, как это сделали со школами. По её словам, обстановка в округе небезопасная и за детей очень страшно.
Глава округа сообщил, что детские сады открыты не просто так, и объяснил, с чем связано такое решение.
Детские сады у нас работают исключительно в режиме дежурных групп. При этом, весь персонал проинструктирован и обучен порядку действий во время возможных чрезвычайных ситуаций. Такое решение обусловлено многим: например, работающим жителям не с кем оставить маленьких детей. Это вынужденная мера. Пока в этом есть потребность, сады будут работать в режиме дежурных групп.
Владимир Жданова, глава Шебекинского городского округа
Напомним, что Шебекинский округ регулярно подвергается обстрелу со стороны Украины. В связи с опасной обстановкой школьники округа переведены на дистанционный формат обучения с 26 сентября.