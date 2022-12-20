«Новогодние чудеса» в Белгороде увидят пациенты детской областной больницы

Пациентов детской областной больницы в Белгороде поздравят с новогодними праздниками. Для них организуют фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса», в который входят мастер-классы, театрализованное шоу и представление с участием аниматоров. В больнице пройдёт и «ёлка губернатора» с поздравлениями детей и подарками.
Фестиваль организуют на примере праздника, который проходил в 2016 году в Морозовской детской больнице в Москве. Он подарил новогоднее настроение тысячам юных пациентов.
Главная цель фестиваля — поделиться праздником с детьми, которые не могут провести Новый год по состоянию здоровья вне больничных стен.
На днях министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал о том, как дети будут проводить новогодние каникулы. Более 3 тысяч белгородских школьников пригласили на «губернаторскую ёлку», часть детей отправится на праздники в Москву.