«Новогодние чудеса» в Белгороде увидят пациенты детской областной больницы

Пациентов детской областной больницы в Белгороде поздравят с новогодними праздниками. Для них организуют фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса», в который входят мастер-классы, театрализованное шоу и представление с участием аниматоров. В больнице пройдёт и «ёлка губернатора» с поздравлениями детей и подарками.