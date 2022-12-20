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«Новогодние чудеса» в Белгороде увидят пациенты детской областной больницы

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI

Фестиваль «Новогодние чудеса» в Белгороде стартует с 26 декабря

Для ребят, находящихся на лечении, организуют новогоднюю программу прямо в детской областной больнице. Праздники состоятся с 26 декабря по 7 января в разных отделениях. Там же пройдёт «ёлка губернатора» с поздравлениями и подарками, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пациентов детской областной больницы в Белгороде поздравят с новогодними праздниками. Для них организуют фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса», в который входят мастер-классы, театрализованное шоу и представление с участием аниматоров. В больнице пройдёт и «ёлка губернатора» с поздравлениями детей и подарками.

Фестиваль организуют на примере праздника, который проходил в 2016 году в Морозовской детской больнице в Москве. Он подарил новогоднее настроение тысячам юных пациентов.

Главная цель фестиваля — поделиться праздником с детьми, которые не могут провести Новый год по состоянию здоровья вне больничных стен.

На днях министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал о том, как дети будут проводить новогодние каникулы. Более 3 тысяч белгородских школьников пригласили на «губернаторскую ёлку», часть детей отправится на праздники в Москву.

Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Фестиваль#Детская областная больница#Новый год#Дети
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