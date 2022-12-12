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В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

17 глав районов Белгородской области сэкономили на новогодних подарках детям

О невыполнении поручения главы региона Вячеслава Гладкова стало известно в ходе оперсовещания. 17 глав муниципалитетов сэкономили на новогодних подарках детям. Вместо 2 кг для дошкольников и учащихся начальных классов подготовили наборы с меньшим весом.

По данным губернатора, решили сэкономить на детях 800-900 гр Чернянский и Вейделевский районы. Вместо веса в 2 кг по 1 кг для детей подготовили руководители  Ракитянского и Красногвардейского района. Наборы по 1,3 кг приготовили для детей из Белгородского, Корочанского районов и Новооскольского горокруга.

В Ивнянском районе вес новогоднего подарка составит 1,5 кг, а в Красненском — 1,6 кг. Также не выполнили поручение губернатора главы Яковлевского, Шебекинского, Губкинского горокругов, Прохоровского, Краснояружского, Ровеньского, Волоконовского районов и города Белгорода.

Гладков отметил, что его поручение выполнили в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Старооскольском горокругах и Борисовском районе.

В субботу дал повторное поручение, чтобы все подарки соответствовали принятому поручению. Главы должны были доложить сегодня с утра об исполнении. Из 17 доложили семь. Вызывайте глав, которые два раза не выполнили поручение. Мне хотелось бы узнать при личной беседе, чем так глава занят с утра в понедельник, что не удосужился доложить лично губернатору о том поручении, которое получил. Буду разговаривать персонально с каждым.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогодние подарки#Вес#Руководители районов#Кристина Семенчук
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