В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками

По данным губернатора, решили сэкономить на детях 800-900 гр Чернянский и Вейделевский районы. Вместо веса в 2 кг по 1 кг для детей подготовили руководители Ракитянского и Красногвардейского района. Наборы по 1,3 кг приготовили для детей из Белгородского, Корочанского районов и Новооскольского горокруга.
В Ивнянском районе вес новогоднего подарка составит 1,5 кг, а в Красненском — 1,6 кг. Также не выполнили поручение губернатора главы Яковлевского, Шебекинского, Губкинского горокругов, Прохоровского, Краснояружского, Ровеньского, Волоконовского районов и города Белгорода.
Гладков отметил, что его поручение выполнили в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Старооскольском горокругах и Борисовском районе.
В субботу дал повторное поручение, чтобы все подарки соответствовали принятому поручению. Главы должны были доложить сегодня с утра об исполнении. Из 17 доложили семь. Вызывайте глав, которые два раза не выполнили поручение. Мне хотелось бы узнать при личной беседе, чем так глава занят с утра в понедельник, что не удосужился доложить лично губернатору о том поручении, которое получил. Буду разговаривать персонально с каждым.
Вячеслав Гладков