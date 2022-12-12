В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками

По данным губернатора, решили сэкономить на детях 800-900 гр Чернянский и Вейделевский районы. Вместо веса в 2 кг по 1 кг для детей подготовили руководители Ракитянского и Красногвардейского района. Наборы по 1,3 кг приготовили для детей из Белгородского, Корочанского районов и Новооскольского горокруга.