Гладков прокомментировал слухи о якобы закупленных подарках для детей за счёт бизнеса

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову предъявили претензию, что новогодние подарки детям покупали за счёт бизнеса, а не регионального бюджета. Белгородка рассказала, что с неё якобы взяли 2 тыс. рублей.