Гладков прокомментировал слухи о якобы закупленных подарках для детей за счёт бизнеса

«Зачем писать, что подарки за областные деньги? На днях собирали по 2 тысячи рублей с предпринимателей. Почему нельзя написать, что подарки от предпринимателей?» — спрашивает белгородка.
Вячеслав Гладков ответил, что это неправда и что вся процедура покупки новогодних подарков была размещена публично ранее.
«Чтобы вы сами смогли в этом убедиться, приходите ко мне, я покажу вам документ», — заявил глава региона.
Вячеслав Гладков посоветовал белгородке обратиться в прокуратуру, если с неё кто-то потребовал деньги на подарки, и сказал, что информация, которую она имеет, недостоверная.
Ранее региональное правительство рассказало, что на новогодние подарки из областного бюджета выделили 63 млн рублей. А в сентябре на сайте госзакупок появилась информация о приобретении новогодних сладостей для детей на сумму 19 млн 542 тысячи рублей, заказчиком выступило управление образования города Белгорода.