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Гладков прокомментировал слухи о якобы закупленных подарках для детей за счёт бизнеса

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову предъявили претензию, что новогодние подарки детям покупали за счёт бизнеса, а не регионального бюджета. Белгородка рассказала, что с неё якобы взяли 2 тыс. рублей.

«Зачем писать, что подарки за областные деньги? На днях собирали по 2 тысячи рублей с предпринимателей. Почему нельзя написать, что подарки от предпринимателей?» — спрашивает белгородка.

Вячеслав Гладков ответил, что это неправда и что вся процедура покупки новогодних подарков была размещена публично ранее.

«Чтобы вы сами смогли в этом убедиться, приходите ко мне, я покажу вам документ», — заявил глава региона.

Вячеслав Гладков посоветовал белгородке обратиться в прокуратуру, если с неё кто-то потребовал деньги на подарки, и сказал, что информация, которую она имеет, недостоверная.

Ранее региональное правительство рассказало, что на новогодние подарки из областного бюджета выделили 63 млн рублей. А в сентябре на сайте госзакупок появилась информация о приобретении новогодних сладостей для детей на сумму 19 млн 542 тысячи рублей, заказчиком выступило управление образования города Белгорода.

В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогодние подарки#Предприниматели#Слухи
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