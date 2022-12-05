Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?

На днях мы писали, что 270 детей из приграничных районов Белгородской области планируют вывезти на новогоднюю ёлку в Москву. В поездку белгородцы отправятся на каникулах.
Уже сегодня от одной из жительниц Разумного поступил вопрос — кого отправят на такое мероприятие в столицу. По словам Вячеслава Гладкова, формированием списков занимаются главы муниципальных образований. А детей разделяли по районам, ориентируясь на численность муниципалитетов.
Что касается Белгородского района — на него пришлось 109 путёвок на новогоднюю ёлку в Москве. Детально заниматься списками начнут уже завтра — 6 декабря.
Вячеслав Гладков посоветовал женщине обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву.