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Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?

Сегодня, 20:38
Фото: 1MI
6 декабря главы муниципалитетов займутся списками детей. Об этом сообщил во время прямого эфира Вячеслав Гладков.

На днях мы писали, что 270 детей из приграничных районов Белгородской области планируют вывезти на новогоднюю ёлку в Москву. В поездку белгородцы отправятся на каникулах.

Уже сегодня от одной из жительниц Разумного поступил вопрос — кого отправят на такое мероприятие в столицу. По словам Вячеслава Гладкова, формированием списков занимаются главы муниципальных образований. А детей разделяли по районам, ориентируясь на численность муниципалитетов.

Что касается Белгородского района — на него пришлось 109 путёвок на новогоднюю ёлку в Москве. Детально заниматься списками начнут уже завтра — 6 декабря.

Вячеслав Гладков посоветовал женщине обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву.

Дети из белгородского приграничья посетят новогоднюю ёлку в Москве
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Новогодняя ёлка#Поездка в Москву
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