Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?

Уже сегодня от одной из жительниц Разумного поступил вопрос — кого отправят на такое мероприятие в столицу. По словам Вячеслава Гладкова, формированием списков занимаются главы муниципальных образований. А детей разделяли по районам, ориентируясь на численность муниципалитетов.