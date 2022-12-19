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Как пройдут новогодние каникулы у белгородских школьников

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI

Губернаторскую ёлку посетят более 3000 белгородских школьников

О проведении новогодних мероприятий для школьников региона главе области Вячеславу Гладкову доложил его заместитель Андрей Милёхин. Часть детей отправится на Кремлёвскую ёлку, а часть посетят губернаторскую.

Как отметил Милёхин, с 26 декабря текущего года по 8 января 2023 года у школьников и студентов колледжей Белгородской области пройдут зимние каникулы. Праздничные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах области. В них примут участие порядка 1228 учреждений системы образования, культуры и спорта,  а также подключаются комиссии по делам несовершеннолетних.

Учитывая сложившуюся ситуацию с проведением спецоперации, а также эпидемиологическую обстановку и, как следствие, дистанционную форму обучения, новогодние утренники в детских садах и школах будут проходить как в очном, так и в дистанционном форматах. Решение о форме проведения принимается с учётом требований безопасности и согласовании с родителями. В случае выбора дистанционной формы, подарки должны быть выданы в этот же день.

Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что по инициативе регионального правительства в преддверии Рождества 280 детей из приграничных территорий отправятся на однодневную экскурсию в Москву с посещением Кремлёвской ёлки.

Также более 3000 школьников от 7 до 14 лет, добившиеся особых успехов в спорте, учёбе, общественной жизни, дети-сироты, дети-инвалиды, дети мобилизованных, дети из ПВР примут участие в новогодней ёлке губернатора, которая пройдёт на базе белгородской филармонии 26, 27 и 29 декабря.

В 19 муниципалитетах пройдут районные и городские новогодние праздники (за исключением Белгородского, Чернянского районов и Шебекинского горокруга). В 16 муниципалитетах праздники запланированы в очном формате на базе образовательных организаций. В Валуйском, Шебекинском и Старооскольском горокругах мероприятия пройдут дистанционно.

Также Милёхин добавил, что с 20 по 30 декабря на базе детских садов, школ и учреждений СПО состоятся новогодние утренники и праздники, в которых примут участие свыше 190 тысяч детей и молодёжи.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Новый год#Утренник#Дети#Школьники
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