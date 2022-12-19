Как пройдут новогодние каникулы у белгородских школьников

Как отметил Милёхин, с 26 декабря текущего года по 8 января 2023 года у школьников и студентов колледжей Белгородской области пройдут зимние каникулы. Праздничные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах области. В них примут участие порядка 1228 учреждений системы образования, культуры и спорта, а также подключаются комиссии по делам несовершеннолетних.