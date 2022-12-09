Как загадывать желания на Новый год

Совсем скоро наступит Новый 2023 год. В новогоднюю ночь люди ждут перемен и стараются загадать всё самое желанное. Один из самых популярных способов — сжечь листок с желанием. Для этого необходимо написать на листке бумаги своё пожелание. Под бой курантов поджечь его, оставшийся пепел бросить в стакан с шампанским. Содержимое необходимо выпить до дна, пока часы не пробьют полночь.
Ещё один из способов загадать желание — встать на стул и мечтать. Под бой курантов необходимо встать на стул и представить, как осуществляется желаемое. Некоторые в Новый год пишут письма Деду Морозу. Письмо нужно спрятать в конверт. На следующий Новый год его можно открыть и проверить, что из перечисленного сбылось.
Для тех, кто Новый год не празднует, подойдёт следующий способ загадывания желания. На небольших листочках нужно написать свои желания, убрать их под подушку и лечь спать. На каждом листочке должно быть по одному желанию. Утром 1 января не глядя нужно достать один из листков. Желание, которое на нём будет написано, сбудется в новом году.
Следующий способ — желание над свечой. Во время боя курантов нужно зажечь свечу и над пламенем произнести своё желание. Свеча должна сгореть до конца. Загадать желание можно и над бенгальским огнём. Бенгальский огонь необходимо зажечь с первым ударом часов, пока он горит, загадываем желание. Сгоревший огонёк нужно сохранить до того, пока желание не сбудется.
Желание должно соответствовать потребностям. Сформулировать желание необходимо так, как будто оно уже сбылось. Не стоит привязывать исполнение желания к определённой дате. Также желание лучше конкретизировать.
Не стоит употреблять в формулировке желания частицу «не» и слово «должен». К примеру: «Я должен получить новый смартфон». Лучше написать: «Я получу новый смартфон».
Отметим, что желание также нельзя никому говорить и показывать. Самое главное — верить в свою мечту.