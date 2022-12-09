Как загадывать желания на Новый год

Для тех, кто Новый год не празднует, подойдёт следующий способ загадывания желания. На небольших листочках нужно написать свои желания, убрать их под подушку и лечь спать. На каждом листочке должно быть по одному желанию. Утром 1 января не глядя нужно достать один из листков. Желание, которое на нём будет написано, сбудется в новом году.