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Авторынок в Белгородской области захватывают китайские машины

Сегодня, 14:17
Фото: 1MI
С уходом западных брендов растет популярность российский и китайских автопроизводителей.

В пресс-службе «Открытие Авто» по просьбе редакции «Бел.Ру» рассказали, как изменилась ситуация с продажами автомобилей в регионе после начала СВО и прекращения работы многих западных производителей в РФ.

По итогам трёх кварталов суммарный объём рынка всех автомобильных марок в Белгородской области составил 4161 новых машин (-60% к январю-сентябрю 2021 года). Аналогичное падение показал и общероссийский авторынок.  Наиболее продаваемыми марками по итогам девяти месяцев 2022 года в регионе стали Lada, KIA и Hyundai, GAZ LCV и Renault (Lada, KIA и Hyundai, Renault и Volkswagen  — за аналогичный период прошлого года). 

«Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако объёмы при этом критично упали практически у всех брендов», — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

Неуклонно растет популярность китайских брендов, заполняющих свободные ниши. Так, марки Haval и Geely заняли уже 8 и 9 места в рейтинге продаж по итогам трёх кварталов, а Chery — на двенадцатой строчке рейтинга.  

Как отмечает «Открытие Авто», к низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок осенью добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны.

«Спасти авторитейл от ещё большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос не только на отечественные марки, но и на ряд моделей китайского бренда Haval. И наконец, всё больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту», — комментируют специалисты.

Подробнее о том, как изменилась покупательская способность белгородцев за год как по автомобилям, так и по другим группам товаров и что об этом думают эксперты, читайте в нашем новом спецпроекте «Индекс утраты».

Индекс утраты. Насколько подорожала жизнь в Белгородской области в 2022 году
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#Евгений Грицков#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Автомобильный рынок#Китайские машины#Ушедшие бренды
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