Авторынок в Белгородской области захватывают китайские машины

«Спасти авторитейл от ещё большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос не только на отечественные марки, но и на ряд моделей китайского бренда Haval. И наконец, всё больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту», — комментируют специалисты.