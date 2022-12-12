Авторынок в Белгородской области захватывают китайские машины

В пресс-службе «Открытие Авто» по просьбе редакции «Бел.Ру» рассказали, как изменилась ситуация с продажами автомобилей в регионе после начала СВО и прекращения работы многих западных производителей в РФ.
По итогам трёх кварталов суммарный объём рынка всех автомобильных марок в Белгородской области составил 4161 новых машин (-60% к январю-сентябрю 2021 года). Аналогичное падение показал и общероссийский авторынок. Наиболее продаваемыми марками по итогам девяти месяцев 2022 года в регионе стали Lada, KIA и Hyundai, GAZ LCV и Renault (Lada, KIA и Hyundai, Renault и Volkswagen — за аналогичный период прошлого года).
«Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако объёмы при этом критично упали практически у всех брендов», — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».
Неуклонно растет популярность китайских брендов, заполняющих свободные ниши. Так, марки Haval и Geely заняли уже 8 и 9 места в рейтинге продаж по итогам трёх кварталов, а Chery — на двенадцатой строчке рейтинга.
Как отмечает «Открытие Авто», к низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок осенью добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны.
«Спасти авторитейл от ещё большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос не только на отечественные марки, но и на ряд моделей китайского бренда Haval. И наконец, всё больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту», — комментируют специалисты.
Подробнее о том, как изменилась покупательская способность белгородцев за год как по автомобилям, так и по другим группам товаров и что об этом думают эксперты, читайте в нашем новом спецпроекте «Индекс утраты».