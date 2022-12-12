Пресс-служба «Открытие Авто»:

- По итогам трех кварталов суммарный объем рынка всех автомобильных марок в Белгородской области составил, по данным АЕБ, 4161 новых машин (-60% к январю-сентябрю 2021 года). Аналогичное падение показал и общероссийский авторынок. Наиболее продаваемыми марками по итогам девяти месяцев 2022 года в регионе стали Lada, KIA и Hyundai, GAZ LCV и Renault (Lada, KIA и Hyundai, Renault и Volkswagen - за аналогичный период прошлого года). Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако объёмы при этом критично упали практически у всех брендов.



Лидером рынка в целом как на российском авторынке, так и на авторынке Белгородской области остается отечественная марка Lada. Доля АвтоВАЗа второй месяц подряд держится выше 40% по России, а по Белгородской области составила за 9 месяцев - 36%, а в сентябре - уже 69%. Большую часть продаж рынку обеспечивает при этом всего одна модель — Lada Granta.



Что касается экспансии китайцев, вошедших в тройку лидеров продаж на общероссийском авторынке, в Белгородской области они также набирают популярность. За девять месяцев 2022 года доля проданных китайских иномарок в регионе превысила 9% от всех реализованных в регионе новых авто, при этом Haval и Geely заняли уже 8 и 9 место в рейтинге продаж по итогам трех кварталов, а Chery – на двенадцатой строчке рейтинга.



В целом авторынок Белгородской области демонстрировал восстановительный тренд с марта по август этого года. Худшие времена, когда с мая по июль текущего года в регионе продавалось меньше 300-400 новых машин в месяц, остались позади. Однако и наметившийся в августе уверенный подъем, когда продажи начали превысили 400 а/м, в сентябре прервался. К низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок осенью добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны. В то же время спасти авторитейл от еще большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос не только на отечественные марки, но и на ряд моделей китайского бренда Haval. И наконец, все больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту.

