В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за этот и прошлый годы, а так же цены по региону за сентябрь 2021 и сентябрь 2022 года. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
Значительно доступнее для белгородцев в 2022 году оказались овощи, а вот крупы и сахар стало купить сложнее. Самое время переходить на правильное питание. Тем более что сократилась и доступность сигарет, а импортный алкоголь понемногу исчезает с полок.
Тяжелее стало со всей бытовой химией и средствами гигиены, автомобиль также стало купить проблематично. Несмотря на уход ряда брендов, бытовая техника стала доступней, резко рухнули в цене стройматериалы - годом ранее они невероятно взлетели на ажиотажном спросе на строительство частных домов в период пандемии.
Качество жизни в Белгородской области падает. Данные статистики показывают, что для жителей региона сократился выбор, цены растут, а на средний доход товара хуже качеством, чем ранее, можно купить с каждым днем все меньше.
Картофель, огурцы и помидоры стали доступнее на треть. На среднюю зарплату в 2021 году их можно было купить соответственно 1212, 570 и 591 кг, а в 2022 - уже 1647, 760 и 639 кг. На четверть снизилась реальная стоимость моркови. Почти не изменился индекс утраты для говядины и сливочного масла, сметаны.
Сильнее всего по кошельку ударил рост цен на рис, хлебобулочные изделия, лук и сахар. Последний, впрочем, был предметом спекулятивного спроса - сети удерживали запасы на складах, создавая ажиотаж. Так как и крупы, и сахар хранятся долго, покупатели в панике сметали первыми именно их. Граждане старшего поколения еще по давней советской привычке в любой непонятной ситуации делали запасы в таких количествах, каких хватило бы даже византийцам в осажденном Константинополе.
Ко всему прочему добавился уход многих привычных брендов. Однако во многом эти решения носили иезуитский характер - транснациональные корпорации, на самом деле чуждые каким-либо этическим переживаниям, пытались и выполнить санкционные требования властей своих стран, и сохранить позиции на рынке. Поэтому, например, на импортную газировку популярных брендов просто наклеили новые этикетки, а сети фастфуда сменили вывески и владельцев, сохранив почти неизменным привычное меню.
От этого только выиграли ритейлеры, увеличившие продажу продукции собственных торговых марок (СТМ), к примеру, "Красная цена", "365 дней" и так далее. Без разрекламированных брендов, в маркетинг которых вкладывались миллиарды, потребитель стал ориентироваться в первую очередь на цену, а она у СТМ-товаров зачастую наиболее выгодная.
- У нас продукт самый социально значимый, цыпленок-бройлер это самый доступный протеин, дешевле свинины и говядины. Как таковых кардинальных изменений спроса не произошло. У нас стандартный сезонный уровень продаж и тушки, и разделки.
Что касается цены, резких повышений и падений не наблюдается, в отличие от каких-то других продуктов. Чуть меньше стал востребован замороженный продукт в дальних регионах, возможно, у покупателя есть опасения по поводу больших закупок на склады. По охлажденному сегменту незначительные отличия от прошлого и позапрошлого года. Так что 2022 год не показывает значительных колебаний.
В сегменте B2B мы являемся поставщиком для HoReCa, в том числе KFC, вот у них в сложившейся ситуации наблюдается последние два месяца небольшой спад, как и у всего ресторанного бизнеса в России. В связи с продажей сети российскому франчайзи больших изменений не ожидаем - большая часть ресторанов уже претерпела изменения, там все прошло ровно. Переговоры идут сейчас о 70 ресторанах, которые сменят название на "Ростикс". Падение только идет из-за снижения посещаемости, но к декабрю она должна восстановиться.
В производственном плане наиболее чувствительными выступают логистические трудности и поставка запасных частей, оборудование все импортное, в основном европейское - электроника, механическая составляющая. Сложности связаны с удорожанием или отказом поставщиков работать в России. Ищем альтернативы в Китае или на рынках ближнего зарубежья. Мы достаточно крупный холдинг, обеспечиваем себя кормами и инкубационным яйцом, с этим никаких сложностей.
- Рынок сгущенного молока консервативный, все игроки российские плюс один белорусский - "Рогачево". Все уходы транснациональных холдингов на рынок не влияют никаким образом с точки зрения конкурентного продукта.
Сгущенное молоко используется либо для домашнего потребления, либо как сырье для кондитерских изделий или мороженого. Сегмент B2C не растет и не падает на фоне последних событий. Цены выросли, поскольку подорожало входящее сырье - молоко, сахар, жесть и упаковка.
Канал B2B пострадал из-за сокращения экспортных отгрузок, примерно на 17%, и порядка 15% потеряли мы внутри страны. Люди экономят, меняется структура потребления, и уже меньше покупают кондитерских изделий со сгущенным молоком в составе, берут более дешевое, что-то мучнисто-сахаристое.
По мороженому, лето было достаточно холодное на Юге и в Центральной России, мало людей отдыхало и потребление сократилось, соответственно меньше закупалось сырья для мороженого.
Если говорить об уходе Nestle, то на рынке мороженого компания не составляла серьезной конкуренции, производство ежегодно падало. Есть Unilever с фабрикой мороженого в Омске, но эта компания никуда не уходит.
На российском рынке мы сейчас стараемся поддерживать текущий уровень продаж, выводить новинки, например, сливочная карамель с корицей и солью. Все же люди зачастую справляются со стрессом с помощью сладкого, поэтому стремимся расширить ассортимент продукции.
Данные Росстата содержат только цифры по водке. Если в 2021 году всю среднюю зарплату белгородца потратить на "беленькую", то выходило 69 литров. В 2022 году кутить стало выгоднее - можно купить уже 72 литра, но надеемся, что эти выкладки для наших читателей останутся чисто теоретическими.
С импортным алкоголем все значительно сложнее. Об уходе из России или приостановке поставок объявили компании-владельцы множества брендов популярных спиртных. Например, "Diageo" (виски "Johnnie Walker", "J&B", "White Horse", "Crown Royal", водка "Smirnoff", ликёр "Baileys", ром "Captain Morgan", джин "Gordon's", пиво Guinness). Ушел "Pernod Ricard", в портфеле которого виски "Chivas Regal", "Jameson", "Ballantine's", ром "Havana Club", джин "Beefeater", текила "Olmeca", водка "Absolut", коньяк "Martell", ликёр "Malibu".
Пока ситуация в ритейле и общепите по импортному алкоголю не достигла кризиса - удается спасать ситуацию старыми запасами. Плюс правительство разрешило параллельный импорт алкогольных брендов - например, можно закупить у дистрибьютора в Казахстане и законно привезти в РФ. Понятное дело, все это будет только дорожать. Однако отразится ли это на рядовом белгородце? Что раньше подобные напитки покупались разве что по праздникам, что и сейчас будет так же. На этом фоне выигрывают отечественные производители крепкого алкоголя, продукция которых зачастую не уступает раскрученным брендам и при этом значительно приятнее по цене. Импульс развития получают виноделы: русское вино и раньше имело достойное качество (тот, кто презрительно морщится при этих словах, попросту ничего в вине не смыслит), а сейчас наши производители смогут увеличить продажи и больше инвестировать в развитие.
- Мы находимся в состоянии социально-экономического и психологического кризиса, периода специальной военной операции и импортозамещения алкоголя, который начался не один год назад, вдобавок - продолжение пандемии. Эти факторы отпечатались на рынке алкогольной продукции.
2021 год был более спокойный, 2022 год – кризисный. Есть определенные демографические моменты – часть мужчин ушла с алкогольного рынка в связи с мобилизационными мероприятиями и с отъездом. Влияет и то, что средний класс весь находится в России, не едет в отпуск за рубеж.
Весь импортный алкоголь всегда выпивал средний класс, у других на него денег не было.
После объявления карантина в 2020 году, объемы потребления выросли на 35 %. 2021 год был идеальным – средний класс вновь отдыхал за границей, заработали бары и рестораны после простоя. В 2022 году активизировались процессы импортозамещения. Это связано с уходом части европейских операторов с отечественного рынка, надо понимать, что ту продукцию, владельцы которой покинули российский рынок, употребляет максимум 10-15 % населения. Это даже не весь средний класс, который является основным ее потребителем. А преобладающая часть населения даже не заметила их исчезновение. Может быть, обратили внимание, что витрины стали не такими красивыми.
- Если говорить про отгрузки в розницу, то они остались на прежнем уровне. Если сравнивать отгрузки августа 2022 к августу 2021-го по всей рознице, то они даже выросли на 4,5 %, что может быть связано не столько с увеличением спроса, сколько с проведением маркетинговых активностей.
Покупательская способность снижается. Покупатели все чаще выбирают товар по акции, не ориентируясь на бренд. Таким образом, объем с полки может быть продан тот же, но в денежной массе меньше.
Ни для кого не секрет, что в последнее время из-за сложившейся геополитической ситуации наблюдается снижение импорта алкоголя. В свою очередь, это же послужило толчком для развития алкогольного бизнеса, так как многие российские производители стараются захватить освободившуюся нишу выпуском своих новинок.
Сигареты стали для белгородцев чуть менее доступными. Если год назад на зарплату можно было купить 311 пачек, то сейчас всего 284. Впрочем, привычные табачные бренды понемногу теряют потребителя - из-за постоянного роста цен курильщики переходят на контрафактные сигареты, растет доля электронных многоразовых и одноразовых устройств для потребления никотина.
И популярность "серых" сигарет, скорее всего, будет расти на фоне бегства крупнейших табачных корпораций. О передаче активов новому собственнику этой весной сообщила табачная компания British American Tobacco, это марки Kent, Vogue, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall и многие другие. О сокращении производства и приостановке производства новой продукции заявил Philip Morris International, в их портфеле Bond Street, Parliament, Marlboro, L&M. Маркетинговую деятельность прекратил и производитель табачной продукции Imperial Brands, выпускающая бренды «Максим», Davidoff, Parker&Simpson, West.
- Если говорить об изменениях на рынке, то нельзя не отметить рост популярности одноразовых электронных систем доставки никотина (электронных сигарет). Тенденция возникла пару лет назад, но сейчас бешено развивается среди молодежи. Так, у законодателя не оказалось рычагов регулирования развития этого рынка с точки зрения ограничений, которые накладываются на потребителей, особенно несовершеннолетних, и с точки зрения сбора налогов.
Помимо этого есть нелегальный табачный рынок, вызывающий беспокойство производителей, законодателей и регулирующих отрасль органов. Любая нелегалка – это убыль в кармане компании, производящей товар легально, обеспечивающий товарооборот. Ну, и курильщик в стране стал молодеть.
Спрос упасть не мог. Он остался прежним, но с тенденцией, что возраст курильщика стал чуть моложе. Спрос будет подрастать сейчас, потому что такой период. Люди курят не потому что реклама, выкладка в магазине, страшные картинки и не потому что что-то стало доступнее, а потому что их к этому подталкивает жизнь. Сейчас даже идет разговор о замене конфет в пайке обратно на сигареты. Потому что парням в окопе конфеты не нужны.
Повышение стоимости на сигареты на 20 % произошло в 2020 году. В 2021 и 2022 году наценка составит 4 %.
Цены в начале года поползли вверх на фоне резкого скачка курса валют. Покупатели опасались, что деньги превратятся в пыль, и старались вложить их наиболее доступным способом. Сейчас ситуация устаканилась, а укрепление рубля позволило даже опустить стоимость бытовой техники.
О том, что она стала доступнее, говорят и данные Белгородстата. Например, в 2021 году на среднюю зарплату наш земляк мог купить 3,7 усредненных смартфона, теперь же - 4,6. Естественно, если говорить не о пресловутых айфонах, а о более бюджетных моделях. Сыграло свою роль и падение спроса. В неопределенной ситуации потребители откладывают серьезные покупки - холодильники, телевизоры и так далее, которые часто покупались в кредит. Люди не уверены, что потянут эти кредиты.
Одновременно ушли «А-бренды», чьи заводы либо стояли, либо осуществляли прямые поставки. Ушли Samsung, LG, Electrolux, Siemens, Sharp, Panasonic, Bosch и другие. Понемногу работает параллельный импорт, однако логистика стала сложнее, что отразилось на ценах. Помимо этого, нишу заполнили различные китайские и турецкие бренды, с удовольствием отхватившие свой кусок пирога. Так что ждать, что наши сограждане начнут стирать руками на доске и готовить на костре, явно не стоит.
- Покупатели “М.Видео” и “Эльдорадо” продолжают получать привычную выгоду благодаря регулярным акционным предложениям, программам лояльности, trade-in и обновленным программам рассрочки без переплат. На фоне стабилизации цен и расширения ассортимента в третьем квартале 2022 года мы отметили восстановление потребительского спроса после пика инвестиционной привлекательности наших товаров в феврале-марте. В последние месяцы покупатели стали чаще обращать внимание на бренды, которые только набирают массовую популярность, или появились на российском рынке относительно недавно.
Мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя качественной бытовой техники в Центральной Азии бренд Artel. Сейчас в наших магазинах доступны стиральные машины, ТВ, холодильники, пылесосы и другая техника Artel, а до конца года ассортимент расширится до порядка 60 моделей.
Растет популярность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy. Спрос на технику из России, Узбекистана и Беларуси вырос вдвое за 9 месяцев 2022 года в годовом сопоставлении. Самыми популярными брендами стали «Атлант», Darina, Gefest, Flama и Elikor.
- С конца февраля российский рынок охватил ажиотажный спрос, вызванный неопределённостью на фоне резкой девальвации рубля и напряжённой геополитической обстановки. Дополнительным фактором стали заявления иностранных компаний об уходе с российского рынка, из-за чего произошло сокращение предложения на внутреннем рынке. В результате, цены значительно поднялись на широкий перечень товаров, включая продукты питания, электронику и бытовую технику, недвижимость. Так, например, электроника подорожала в 2–2,5 раза при том, что доллар укрепился лишь на 30–35%. Но в результате усиления мер валютного контроля, более широкому использованию рубля в международных расчётах произошёл разворот на валютном рынке, и российская валюта существенно укрепилась, что на фоне снижения спроса привело к стабилизации цен. Но из-за проблем в сфере международной логистики, в частности отказа крупных перевозчиков от доставки грузов в российские порты, ограничений прямого экспорта на российский рынок, цены установились на уровне примерно на 10 % выше, чем в начале года, несмотря на повышение курса рубля. Для более точной оценки текущей ситуации в сфере ритейла следует рассмотреть рынок в разрезе двух крупных сегментов, продовольственном и непродовольственном, что обусловлено различной эластичностью спроса.
Автомобиль уже снова можно называть роскошью, а не средством передвижения. По данным Росстата, средняя стоимость новой отечественной машины выросла на 150 тыс. рублей за год. Таким образом, если в 2021 году на нее нужно было 17,5 месячных зарплат, то теперь придется выложить уже 20,4 зарплаты. Еще печальней дело обстоит с иномарками - 25,2 и 34 зарплаты, то есть копить нужно на четверть дольше.
Происходящее объяснимо - производство западных брендов на российских заводах закрывается, у оставшихся большие проблемы с поставками запчастей и сервисом. Приходится добывать детали и агрегаты через третьи страны, это и дольше, и дороже. В условиях нестабильности люди не рискуют вкладываться в столь дорогостоящую покупку, как автомобиль. Одобрен параллельный импорт на иномарки, однако у ввезенных в обход санкций машин не будет официальной гарантии, да и окольными путями большие объёмы сложно ввезти. На этом фоне резко вырос интерес к вторичному рынку, и подержанными "ласточками" не брезгуют даже крупные автосалоны.
Пустоту заполняют разнообразные китайские марки, а на мощностях Renault-Nissan перезапускают производство автомобилей "Москвич", правда, это не советская классика, а отверточная сборка одного из китайских брендов. Но если ранее машины из Поднебесной отличались более низкой ценой, то теперь они уже догнали корейцев и практически приблизились к европейским и японским маркам.
- По итогам трех кварталов суммарный объем рынка всех автомобильных марок в Белгородской области составил, по данным АЕБ, 4161 новых машин (-60% к январю-сентябрю 2021 года). Аналогичное падение показал и общероссийский авторынок. Наиболее продаваемыми марками по итогам девяти месяцев 2022 года в регионе стали Lada, KIA и Hyundai, GAZ LCV и Renault (Lada, KIA и Hyundai, Renault и Volkswagen - за аналогичный период прошлого года). Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако объёмы при этом критично упали практически у всех брендов.
Лидером рынка в целом как на российском авторынке, так и на авторынке Белгородской области остается отечественная марка Lada. Доля АвтоВАЗа второй месяц подряд держится выше 40% по России, а по Белгородской области составила за 9 месяцев - 36%, а в сентябре - уже 69%. Большую часть продаж рынку обеспечивает при этом всего одна модель — Lada Granta.
Что касается экспансии китайцев, вошедших в тройку лидеров продаж на общероссийском авторынке, в Белгородской области они также набирают популярность. За девять месяцев 2022 года доля проданных китайских иномарок в регионе превысила 9% от всех реализованных в регионе новых авто, при этом Haval и Geely заняли уже 8 и 9 место в рейтинге продаж по итогам трех кварталов, а Chery – на двенадцатой строчке рейтинга.
В целом авторынок Белгородской области демонстрировал восстановительный тренд с марта по август этого года. Худшие времена, когда с мая по июль текущего года в регионе продавалось меньше 300-400 новых машин в месяц, остались позади. Однако и наметившийся в августе уверенный подъем, когда продажи начали превысили 400 а/м, в сентябре прервался. К низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок осенью добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны. В то же время спасти авторитейл от еще большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос не только на отечественные марки, но и на ряд моделей китайского бренда Haval. И наконец, все больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту.
- Продажи новых автомобилей сократились примерно на 60 %. Вторичный рынок также снижается, если сравнивать с прошлым годом, но раз в пять медленнее, а в сравнении с весной этого года и вовсе растёт. В целом, всё довольно плохо в сравнении с прошлым годом, но «оттепель», если сравнивать с весной.
Средняя цена подержанных автомобилей начинает расти (хотя какое-то время с начала кризиса снижалась). Плюс возник дефицит новых автомобилей, из-за чего снизилась доля покупок в трейд-ин. Плюс покупательская способность также продолжает снижаться. Результат неутешительный — дилеры стали зарабатывать на автомобилях в 2-4 раза меньше в сравнении с началом кризиса.
В целом на рынке преимущественно остались доступными для покупки только отечественные и китайские бренды. Самыми обсуждаемыми стали уход Renault и Nissan. Возникают большие проблемы с оригинальными запчастями. Казалось бы, параллельный импорт должен был помочь, но вторичные санкции и общие логистические сложности не позволяют закупать большие объёмы.
Все проанализированные нами распространенные товары бытовой химии и средств гигиенты стали менее доступными для белгородцев. Так, в 2021 году можно было купить на среднюю зарплату 1346 кусков хозяйственного мыла и 330 бутылок шампуня по 250 мл. Теперь же это количество сократилось до 996 и 294 штук. Более чем на 20% выросла реальная стоимость зубной пасты относительно зарплаты.
Значительную долю российского рынка контролировали транснациональные корпорации - американская Procter & Gamble (Tide, Pampers, Head & Shoulders, Mr. Proper, Fairy, Lenor, «Миф» и другие), британская Unilever (Domestos, CLEAR, Timotei, AXE, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг» «Лесной бальзам» и проч.), немецкий Henkel. За счет агрессивной рекламы покупатели "клевали" на бренд, хотя российские производители выпускают продукцию подчас и дешевле, и экологичнее, и качественнее. Так что уход западных брендов, несомненно, будет полезен для наших фабрик. Именно поэтому иностранцы не слишком торопятся покидать Россию, прикрываясь аргументом, что они поставляют товары первой необходимости для личной гигиены. Заводы Procter & Gamble и Unilever по-прежнему работают на нашей территории, производители адаптируют бизнес к меняющейся ситуации и сосредотачиваются на других позициях.
Тем более что спрос на эту категорию стабилен - какие бы ни были времена, мыться, бриться и чистить зубы, стирать белье и мыть посуду люди не перестанут. А экономистам известен "индекс губной помады" - в непростые времена женщины начинают относиться к покупкам косметики как к самому доступному удовольствию и способу поднять настроение.
- Рынок меняется, цены тоже будут продолжать меняться. Но жители РФ демонстрируют большую, чем у жителей других стран, способность адаптироваться к экономическим и социальным проблемам. GFK называют это привычкой к кризису.
Даже в спокойные годы житель Европы потреблял около 16 килограммов в год товаров бытовой химии. Житель нашей страны – вдвое меньше.
Брендозависимость у данного сегмента не сильная, так что можно прогнозировать расширение сферы использования хозяйственного мыла и товаров без упаковки.
А проблема должна решаться с помощью государства - импортозамещение, помощь российским производителям.
Procter&Gamble (США) - лидер российского рынка, занимающий почти 30%, уходит с торговыми марками Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet, Mr. Propper. Также Henkel Group (Германия) - почти 17 % рынка - объявила об уходе.
Бензин и дизтопливо оказались на общем фоне островком стабильности. Резкое падение нефтегазового экспорта заставило производителей увеличить поставки на внутреннем рынке. Работал и пресловутый "демпфер", благодаря которому цены не росли даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть. Поэтому, хоть горючее и выросло в цене, но фатального ущерба кошельку водителей не нанесло.
Более того, по нашим подсчетам, фактически топливо стало доступнее для автомобилистов. На среднюю зарплату белгородец в 2021 году мог купить, например, 800 литров солярки или 780 литров АИ-95. Сегодня ему доступно на получку 864 и 882 литра соответственно.
Ожидать существенного скачка вряд ли стоит - государство, по словам аналитиков, старается не допускать резкого подорожания, тем более что в цене литра около 80 % составляют различные налоги, сборы и акцизы.
Что касается общественного транспорта, то тарифы здесь увеличились меньше, чем зарплата, поэтому для обычного пассажира удорожание поездки незаметно, и более того - билет стал выгоднее. Если в 2021 году можно было на одну зарплату прокатиться 1802 раза, то в 2022 - уже 1954 раза.
- Наиболее значимые события произошли после начала СВО. Из-за перебоев с поставками топлива на экспорт на внутреннем рынке образовался профицит, что последние месяцы давило на оптовые цены в РФ. Также отметим работу демпферного механизма, благодаря которому цены не росли даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть.
Во многом из-за этих факторов цены в рознице с начала года практически не увеличились (особенно если сравнивать с общим уровнем инфляции). Полагаем, что после введения эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродукты (которое будет введено 5 февраля) профицит на внутреннем рынке может усилиться, что продолжит давить как на оптовые, так и на розничные цены внутри РФ. Отметим, что практически весь рост цен на топливо (и особенно на дизель) с августа 2021 года по август 2022 года пришелся на вторую половину 2021 года, когда наблюдался локальный дефицит дизеля.
Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть в РФ в 2022 году может снизиться на 2,3 % (г/г).
После начала СВО аптеки переживали ажиотажный спрос - покупатели опасались исчезновения импортных лекарств, роста цен и проблем с поставками, и стремились закупаться впрок. Несмотря на страхи, ни один иностранный производитель фармацевтики не ушел из России. О сокращении присутствия в РФ заявляли в основном изготовители медицинских изделий и БАДов.
Цены подросли значительно, в том числе и потому, что основная доля лекарств на российских заводах производится на импортном сырье. Кроме того, с 1 июля в стране начала работать обязательная маркировка лекарств, что также легло на плечи потребителя.
Серьезнее всего из нашего списка подрос корвалол - он стал на 24 % менее доступен. В прошлом году на среднюю зарплату можно было приобрести в Белгороде 1561 пузырек этого лекарства, теперь же только 1118 штук. Единственным приятным исключением стал нимесулид (противовоспалительный препарат) - он стал доступнее на 5 %.
В целом катастрофы никакой нет - лекарства в наличии, вместо дорогих можно взять аналоги раскрученных препаратов с тем же действующим веществом. Кроме того, порядка ⅔ ассортимента аптек входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Этот список утверждается правительством РФ, и в нем установлены предельные наценки на лекарственные средства от зарегистрированной цены изготовителя.
- Аналитические компании, которые занимаются в том числе и оценкой динамики фармрынка, публикуют данные о том, что в 2022 году фармацевтический рынок растет примерно на 10 % по сравнению с 2021 годом. Кроме того, весной фармрозница отмечала ажиотажный спрос на лекарственные препараты, что было вызвано обеспокоенностью граждан возможным ростом цен, перебоями с поставками лекарств, а также потенциальным уходом зарубежных фармпроизводителей с российского рынка (самые громкие истории – L-тироксин и карбамазепин). К настоящему времени ситуация нормализовалась, однако отдельные случаи, вызванные проблемой с логистикой, сохраняются. Однако очевидно, что на спрос оказывает существенное влияние новостной фон: любые негативные новости о ситуации в стране и в мире способны вызвать новую волну ажиотажного спроса на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
- Фармацевтический рынок в 2022 году, безусловно, изменился. Сейчас отечественных препаратов закупается больше и люди стали чаще покупать именно их. Это связано с тем, что импортных препаратов стало поступать меньше, а некоторые и вовсе ушли с рынка. И плюс у многих лекарственных препаратов также изменился производитель, но и цена стала меньше.
Если говорить про аптеку, в которой я работаю, то предложение растёт с каждым днём. Был и ажиотаж, когда скупали всё! Но сейчас это происходит в более спокойном темпе.
Тарифы на коммуналку выбиваются из общего исследования - они определяются не рынком спроса и предложения, а регулируются государством. Ведомства, курирующие тарифы, пристально изучают заявки ресурсников и выкидывают оттуда неоправданные затраты, которые компании пытаются профинансировать за счет тарифа. Энергетики и рады бы потратить миллиарды рублей за счет потребителя, но, как говорится в известной поговорке, "съест-то он съест, да кто ж ему даст".
В целом, согласно Росстату, вся коммуналка стала доступнее для жителей региона. Тарифы, хоть и выросли, но гораздо меньше, чем средняя "получка", а значит, квартплата стала менее заметна для кошелька. Так, куб холодной воды фактически "подешевел" аж на 15 %, газ - на 13 %, горячая вода и электроэнергия - на 11 %. К примеру, на одну зарплату белгородец мог нажечь в 2021 году 387 квт*ч, а в 2022 году - уже 405 квт*ч. Европейцам, вынужденным мыться и стираться раз в несколько дней и спать в свитерах, остается лишь позавидовать.
Сфера жилья в Белгородской области по понятным причинам стоит особняком. Прифронтовые условия побуждают многих жителей продавать квартиры и дома и искать более спокойные регионы. Как свидетельствуют риэлторы, продавцы готовы падать по цене на 200-500 тысяч рублей, лишь бы поскорей избавиться от актива. С начала года количество предложений на рынке выросло на треть. Сократился приток переселенцев из северных регионов - они больше смотрят на Кубань. Впрочем, многие теперь покупают жилье в инвестиционных целях, ожидая возврата цен после окончания СВО.
Повлияло и повышение ставки по ипотеке за 20 % весной 2022 года, когда Центробанк для стабилизации экономики вынужден был резко задрать ключевую ставку. Так как порядка 70 % сделок проходят именно за счет кредитования, покупатели ставили вопрос приобретения жилья на стоп.
Официальные данные статистики говорят, что жилье стало менее доступным. Серьезнее всего это проявилось в сегменте улучшенного качества на вторичке - индекс утраты здесь составил 26 %. Так, на квартиру в 50 квадратов такого уровня пришлось бы потратить 71 зарплату в 2021 году. Сегодня придется отдать уже 97 зарплат.
А вот строительство, напротив, стало немного выгоднее. В период пандемии спрос на частные дома ушел в космос - проводить время на даче или в коттедже на самоизоляции гораздо комфортнее, чем сидеть в бетонных стенах. Соответственно выросли в цене и стройматериалы, теперь же цена корректируется, поэтому индекс доступности для них очень приятен. Так, годом ранее на среднюю зарплату белгородцу можно было позволить себе лишь 1,7 кубометра обрезной доски, теперь же можно разгуляться и купить 2,6 кубометра.
- В строительстве не всё так хорошо. Появились эскроу счета, это привело к поднятию цен на недвижимость. Во время пандемии поднялись цены на строительные материалы, повысился уровень инфляции в целом. Как государство боролось за снижение инфляции? ЦБ повышал ключевые ставки до 20 %.
На данный момент стоимость квартир в новостройках не уменьшилась, а у некоторых застройщиков даже повысится, но не более индекса потребительских цен. Рынок в большей степени стоит. Многие желают продать недвижимость, но согласно соответствующим ценам с учётом всех своих "хотелок". Реальному покупателю тяжело материально вытянуть 4-7 млн. за квартиру даже с учётом супер дешёвых кредитов по спец программам it-,сельская-, семейная ипотеки.
Покупатель ждёт снижения цен. Продавец вторички конкретно продаёт ниже рынка на 200 и даже на 500 тыс. рублей. в случае принятого решения о переезде. Это связано с проводимой СВО на границе с Белгородской областью. Для покупателя данный период в покупке жилья не плохой. Можно подобрать хороший по карману вариант. На мой взгляд цена за 1 кв. м. будет в районе 80-120 тыс. ₽ в зависимости от года постройки недвижимости и ремонта.
Согласно статистике, жители соседних с Украиной регионов России активно продают жилье — с начала года количество предложений выросло почти на 40 %. Белгородская и Курская области лидируют по приросту — 38 %, а в среднем по России количество предложений на «вторичке» выросло на 16 %. При этом подавляющее большинство собственников не скидывают цены. Квадратный метр в Курской и Белгородской областях подорожал на 10%.
- Безусловно, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало переломным моментом в сфере недвижимости. До СВО рынок Белгорода был стабилен по ценам и объему продаж. Цены выросли 1,5 - 2 года назад на 15-20 % и зафиксировались на этом уровне.
В течение пары месяцев СВО шли ранее запланированные сделки, цены держались на том же уровне. С апреля спрос начал понемногу снижаться, потому что до границы с Украиной 40 километров и люди побаивались приобретать жилье. Если ранее к нам ехали активно из северных городов и покупали недвижимость из-за климата, благоустройства и культурного уровня, то сейчас фокус переселенцев из этих регионов сместился на Сочи, Краснодар и другие более безопасные территории. Ипотека сначала подорожала, а потом летом подешевела, как и везде по стране.
У нас все активнее и чаще работает ПВО, а это громкие взрывы в небе, от которых дрожат стекла, что очень пугает людей. Жители Белгорода начали активно уезжать и продавать жилье, этот поток усилился после недавнего прилета по жилому дому и подстанции. На рынок вышли множество объектов, в основном квартир, поэтому цены стали падать. Спрос минимальный, а предложения все больше. По сравнению с началом года цены упали на 20-25, а где-то и 30 %, мы вернулись к уровню 3 – 4 летней давности. Такое редко бывает. И некоторые инвесторы сейчас скупают квартиры в Белгороде на перспективу, потому что рано или поздно СВО закончится, и цены будут корректироваться вверх.
Пока рынок спасает относительно низкая ставка на ипотеку, господдержка на приобретение новостроек и внутренняя миграция из близлежащих сел и деревень. В основной массе продаются недорогие дома и квартиры, до 3-5 млн рублей. Есть и дорогие, периодически и их покупают.