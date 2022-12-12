Одним из наиболее чувствительных сегментов стал автопром. По данным Росстата, средняя стоимость новой отечественной машины выросла на 150 тыс. рублей за год. Таким образом, если в 2021 году на неё нужно было 17,5 месячных зарплат, то теперь придется выложить уже 20,4 зарплаты. Еще печальней дело обстоит с иномарками — 25,2 и 34 зарплаты. Грубо говоря, условному белгородцу придется почти три года не пить, не есть и никуда не тратить деньги, чтобы накопить на бюджетную машину импортного производства. В 2021 году «ласточка» из-за рубежа в среднем стоила 991 тыс. рублей, сейчас — 1,55 млн рублей.