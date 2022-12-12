Редакция «Бел.Ру» тщательно проанализировала данные Росстата о потребительских ценах в регионе за 2021–2022 гг. в сопоставлении с ростом зарплаты за тот же период. В итоге стало понятно, какие товары стали доступнее, а какие купить теперь сложнее.
Одним из наиболее чувствительных сегментов стал автопром. По данным Росстата, средняя стоимость новой отечественной машины выросла на 150 тыс. рублей за год. Таким образом, если в 2021 году на неё нужно было 17,5 месячных зарплат, то теперь придется выложить уже 20,4 зарплаты. Еще печальней дело обстоит с иномарками — 25,2 и 34 зарплаты. Грубо говоря, условному белгородцу придется почти три года не пить, не есть и никуда не тратить деньги, чтобы накопить на бюджетную машину импортного производства. В 2021 году «ласточка» из-за рубежа в среднем стоила 991 тыс. рублей, сейчас — 1,55 млн рублей.
Сложнее стало купить и недвижимость, несмотря на то, что многие белгородцы сейчас продают жилье. В зависимости от качества квартир, их реальная стоимость подросла от 2 до 26 процентов. Так, на квартиру в 50 квадратов улучшенного качества пришлось бы потратить 71 месячную зарплату в 2021 году. Сегодня придется отдать уже 97 зарплат.
Есть и хорошие новости — подешевела в сравнении с зарплатами вся коммуналка, тарифы росли медленнее, чем благосостояние белгородцев. Также упали в цене стройматериалы — например, ДСП - на 84 процента, обрезная плита - на 53 процента. Значительно доступнее оказались овощи — на 1 зарплату в 2021 году можно было купить 1212 кг картофеля, или 570 кг огурцов, или 591 кг помидоров. Сегодня на одну получку можно позволить себе — уже 1647, 760 и 639 кг соответственно.
Узнать подробнее об изменении цен за год можно в спецпроекте «Бел.Ру» «Индекс утраты», в котором содержатся данные по 10 группам товаров и объяснения экспертов о ситуации с потребительской продукцией в той или иной категории.