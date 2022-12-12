Также динамику рынка в той или иной сфере по нашей просьбе проанализировали профильные эксперты. В результате получилась подробная палитра повседневных покупок белгородцев: что стало не по карману, а что, напротив, более доступно, от каких брендов и товаров приходится отказаться и что приходит им на смену. Обо всем этом подробно читайте в спецпроекте «Индекс утраты».