Специальная военная операция на Украине и беспрецедентные санкции, введённые недружественными странами, напрямую повлияли на жизнь россиян, в том числе в экономическом аспекте. Наше издание сопоставило рост зарплат с 2021 по 2022 год с изменением цен в 10 сферах потребрынка: продукты, алкоголь, табачный рынок, бытовая химия, бытовая техника, фармацевтика, ЖКХ, топливо, автомобили и недвижимость. За основу взяли общедоступные данные информационной системы Росстата. Таким образом, мы посчитали, насколько доступнее или недоступнее стали те или иные покупки.
Также динамику рынка в той или иной сфере по нашей просьбе проанализировали профильные эксперты. В результате получилась подробная палитра повседневных покупок белгородцев: что стало не по карману, а что, напротив, более доступно, от каких брендов и товаров приходится отказаться и что приходит им на смену. Обо всем этом подробно читайте в спецпроекте «Индекс утраты».