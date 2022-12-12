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Индекс утраты: как на самом деле изменились цены в Белгородской области

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Редакция «Бел.ру» проанализировала изменение реальной покупательской способности в регионе.

Специальная военная операция на Украине и беспрецедентные санкции, введённые недружественными странами, напрямую повлияли на жизнь россиян, в том числе в экономическом аспекте. Наше издание сопоставило рост зарплат с 2021 по 2022 год с изменением цен в 10 сферах потребрынка: продукты, алкоголь, табачный рынок, бытовая химия, бытовая техника, фармацевтика, ЖКХ, топливо, автомобили и недвижимость. За основу взяли общедоступные данные информационной системы Росстата. Таким образом, мы посчитали, насколько доступнее или недоступнее стали те или иные покупки.

Также динамику рынка в той или иной сфере по нашей просьбе проанализировали профильные эксперты. В результате получилась подробная палитра повседневных покупок белгородцев: что стало не по карману, а что, напротив, более доступно, от каких брендов и товаров приходится отказаться и что приходит им на смену. Обо всем этом подробно читайте в спецпроекте «Индекс утраты».

Индекс утраты. Насколько подорожала жизнь в Белгородской области в 2022 году
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#Евгений Грицков#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Индекс утраты#Инфляция#Стоимость продуктов#Жилье#Машины#Ушедшие бренды#Услуги жкх#Алкоголь#Сигареты
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