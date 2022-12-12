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Инвесторы принялись скупать квартиры в Белгороде с надеждой обогатиться

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья в регионе.

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский прокомментировал редакции «Бел.Ру» происходящее на рынке недвижимости региона. По словам эксперта, до  начала СВО рынок Белгорода был стабилен по ценам и объёму продаж. Цены выросли 1,5 — 2 года назад на 15-20% и зафиксировались на этом уровне. С апреля спрос начал понемногу снижаться из-за боевых действий в непосредственной близости от города. 

«Если ранее к нам ехали активно из северных городов и покупали недвижимость из-за климата, благоустройства и культурного уровня, то сейчас фокус переселенцев из этих регионов сместился на Сочи, Краснодар и другие более безопасные территории», — отметил Мильский.

На текущий момент спрос можно назвать минимальным, а предложений все больше, констатировал эксперт. По сравнению с началом года цены упали на 20-25, а где-то и 30%, мы вернулись к уровню 3-4-летней давности. Это привело к интересному эффекту:  некоторые инвесторы стали скупать квартиры в Белгороде на перспективу, надеясь, что цены вернутся на прежний уровень после окончания СВО.

Подробнее о том, как изменилась покупательская способность белгородцев за год по основным группам товаров и что об этом думают эксперты, читайте в нашем новом спецпроекте «Индекс утраты».

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Стоимость жилья#Квартиры#Рынок жилья#Евгений Грицков
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