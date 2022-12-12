На текущий момент спрос можно назвать минимальным, а предложений все больше, констатировал эксперт. По сравнению с началом года цены упали на 20-25, а где-то и 30%, мы вернулись к уровню 3-4-летней давности. Это привело к интересному эффекту: некоторые инвесторы стали скупать квартиры в Белгороде на перспективу, надеясь, что цены вернутся на прежний уровень после окончания СВО.