Каток на улицах Белгорода и именные поздравления от Путина: как прошла суббота

В субботу улицы областного центра превратились в каток. Это произошло из-за перепада температур. С гололёдом боролись коммунальщики. Они отчитались, что посыпали пескосоляной смесью дорожки на улицах 5 Августа, Макаренко, Есенина, Ватутина, Спортивной и Королёва. Синоптики обещали, что к вечеру потеплеет и лёд должен растаять.
В декабре президент РФ Владимир Путин поздравит 50 жителей Белгородской области с юбилеем. Так, 90 лет отметят 13 жителей региона, а 95 лет – 34 жителя области. Кроме этого, 100 лет исполнится трём белгородцам. Это жительницы Белгорода и Шебекинского горокруга, а также мужчина из Старого Оскола. Всего в текущем году Владимир Путин поздравил 1495 юбиляров Белгородской области.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, сумма ущерба, причинённого Белгородскому региону от обстрелов, растёт ежедневно, так как разрушения инфраструктуры, жилых домов происходят практически каждый день. Вместе с тем с начала спецоперации в регионе отремонтировали более 1500 домов и квартир. Также восстановили или купили порядка 350 машин. Средства на эти цели направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства области.