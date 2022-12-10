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Каток на улицах Белгорода и именные поздравления от Путина: как прошла суббота

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
10 декабря белгородцы обсуждали скользкие улицы в областном центре, вручение именных наград от президента и восстановленные объекты с начала спецоперации. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

Бесплатный каток

В субботу улицы областного центра превратились в каток. Это произошло из-за перепада температур. С гололёдом боролись коммунальщики. Они отчитались, что посыпали пескосоляной смесью дорожки на улицах 5 Августа, Макаренко, Есенина, Ватутина, Спортивной и Королёва. Синоптики обещали, что к вечеру потеплеет и лёд должен растаять.

Белгород превратился в каток из-за перепада температур
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Поздравления от Путина

В декабре президент РФ Владимир Путин поздравит  50 жителей Белгородской области с юбилеем. Так, 90 лет отметят 13 жителей региона, а 95 лет – 34 жителя области. Кроме этого, 100 лет исполнится трём белгородцам. Это жительницы Белгорода и Шебекинского горокруга, а также мужчина из Старого Оскола. Всего в текущем году Владимир Путин  поздравил 1495 юбиляров Белгородской области.

Именные поздравления от Владимира Путина получат 50 белгородцев
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Ежедневный ущерб

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, сумма ущерба, причинённого Белгородскому региону от обстрелов, растёт ежедневно, так как разрушения инфраструктуры, жилых домов происходят практически каждый день. Вместе с тем с начала спецоперации в регионе отремонтировали более 1500 домов и квартир. Также восстановили или купили порядка 350 машин. Средства на эти цели направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства области.

Какие объекты восстановили в Белгородской области с начала спецоперации
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Каток#Гладков#Владимр путин#Юбиляр
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