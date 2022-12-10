Каток на улицах Белгорода и именные поздравления от Путина: как прошла суббота

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, сумма ущерба, причинённого Белгородскому региону от обстрелов, растёт ежедневно, так как разрушения инфраструктуры, жилых домов происходят практически каждый день. Вместе с тем с начала спецоперации в регионе отремонтировали более 1500 домов и квартир. Также восстановили или купили порядка 350 машин. Средства на эти цели направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства области.