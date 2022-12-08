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Белгородец сбил людей на дороге, сел в тюрьму, но в итоге погиб на Украине

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI

Сбивший насмерть женщину и двоих детей белгородец попал на СВО и погиб

Суд признал мужчину виновным в смерти женщины и двоих детей. Из колонии он попросился в ЧВК «Вагнер», пишет телеграм-канал «Пепел».
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СВО

Белгородец, по вине которого погибли женщина и двое детей, умер сам. Он вступил в ЧВК «Вагнер» и погиб на Украине.

Житель региона пьяным сел за руль и сбил людей на дороге. Трагедия произошла в Ровеньках. По решению суда его приговорили к 14,5 года колонии.

Вскоре после гибели мужчины его сестра опубликовала пост, где пожаловалась на экс-супругу брата, которая «не даёт спокойно его похоронить». Бывшая жена в Сети спрашивала, как получить компенсацию за смерть белгородца. Позже жительница региона удалила пост и опубликовала новый с сожалениями о гибели родственника.

Напомним, в 2019 году белгородец сбил троих человек и скрылся с места ДТП. До этого его неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение. Прав у него не было.

Пьяный белгородец сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТП
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#СВО#ДТП#Пьяный#ЧВК Вагнер#Тюрьма#Гибель
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