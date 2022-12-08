Белгородец сбил людей на дороге, сел в тюрьму, но в итоге погиб на Украине

Белгородец, по вине которого погибли женщина и двое детей, умер сам. Он вступил в ЧВК «Вагнер» и погиб на Украине.
Житель региона пьяным сел за руль и сбил людей на дороге. Трагедия произошла в Ровеньках. По решению суда его приговорили к 14,5 года колонии.
Вскоре после гибели мужчины его сестра опубликовала пост, где пожаловалась на экс-супругу брата, которая «не даёт спокойно его похоронить». Бывшая жена в Сети спрашивала, как получить компенсацию за смерть белгородца. Позже жительница региона удалила пост и опубликовала новый с сожалениями о гибели родственника.
Напомним, в 2019 году белгородец сбил троих человек и скрылся с места ДТП. До этого его неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение. Прав у него не было.