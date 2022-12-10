Белгород превратился в каток из-за перепада температур

Утром в областном центре один градус мороза и скользкие дорожки. Коммунальщики борются с гололёдом, но ходить по городу нужно очень аккуратно. В Белгорблагоустройстве отчитались о посыпке пескосоляной смесью дорожек на улицах 5 Августа, Макаренко, Есенина, Ватутина, Спортивной и Королёва.