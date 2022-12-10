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Белгород превратился в каток из-за перепада температур

Сегодня, 07:07
Фото: телеграм-канал "Уютный Белгород"
в Белгороде бьются с гололёдом
Снег и минусовые температуры сменили дождь и гололёд.

Утром в областном центре один градус мороза и скользкие дорожки. Коммунальщики борются с гололёдом, но ходить по городу нужно очень аккуратно. В Белгорблагоустройстве отчитались о посыпке пескосоляной смесью дорожек на улицах 5 Августа, Макаренко, Есенина, Ватутина, Спортивной и Королёва.

К вечеру синоптики обещают потепление до пяти градусов выше нуля — и лёд должен растаять. Если верить прогнозу погоды, плюсовые температуры задержатся в Белгороде до вторники. Сопровождать их будет дождь. Зато лёд растает.

в Белгороде бьются с гололёдом
Видео: телеграм-канал "Уютный Белгород"
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Гололёд#Прогноз погоды#Видео
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