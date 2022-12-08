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Белгородскую область опять обстреляли, а имущество Глаголева арестовали: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Под обстрелом оказался Яковлевский горокруг, имущество бывшего замгубернатора на 65 млн рублей арестовали, а родители жалуются на систему «Моя школа».
Сюжет
Школы

Очередной обстрел

8 декабря под огнём ВСУ оказался Яковлевский горокруг. Осколки снаряда повредили ЛЭП. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

После взрывов на территории муниципалитета произошёл пожар. Неспокойно было также в Белгороде и Белгородском районе.

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Арестованное имущество

В СК РФ поделились подробностями дела бывшего замгубернатора Евгения Глаголева. Известно, что его имущество на сумму в 65 млн рублей находится под арестом.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что экс-чиновника обвиняют в незаконном требовании отремонтировать гимназию, в которой он учился. Работы подрядчика просили выполнить за свой счёт. Также Бастрыкин сообщил о том, что Глаголев требовал взятку в размере 10 млн рублей.

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Жалобы от родителей

Белгородцы в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова жалуются, что школьникам приходится переходить с системы «Виртуальная школа» на «Мою школу».

Жителям региона ответил глава министерства образования области Андрей Милёхин. Он пояснил, что платформа должна быть в числе государственных информационных ресурсов. Решение в данном случае принимают учителя.

Женщина, которая жаловалась губернатору, не согласилась с утверждениями министра. С её слов, переход — принудительный.

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#Общество#Белгородская область#Яковлевский городской округ#Вячеслав Гладков#Евгений Глаголев#Взятка#Наталья Корявых#Школы#Родители#Обстрел ВСУ
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