Белгородскую область опять обстреляли, а имущество Глаголева арестовали: итоги дня

Очередной обстрел
8 декабря под огнём ВСУ оказался Яковлевский горокруг. Осколки снаряда повредили ЛЭП. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.
После взрывов на территории муниципалитета произошёл пожар. Неспокойно было также в Белгороде и Белгородском районе.
Арестованное имущество
В СК РФ поделились подробностями дела бывшего замгубернатора Евгения Глаголева. Известно, что его имущество на сумму в 65 млн рублей находится под арестом.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что экс-чиновника обвиняют в незаконном требовании отремонтировать гимназию, в которой он учился. Работы подрядчика просили выполнить за свой счёт. Также Бастрыкин сообщил о том, что Глаголев требовал взятку в размере 10 млн рублей.
Жалобы от родителей
Белгородцы в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова жалуются, что школьникам приходится переходить с системы «Виртуальная школа» на «Мою школу».
Жителям региона ответил глава министерства образования области Андрей Милёхин. Он пояснил, что платформа должна быть в числе государственных информационных ресурсов. Решение в данном случае принимают учителя.
Женщина, которая жаловалась губернатору, не согласилась с утверждениями министра. С её слов, переход — принудительный.