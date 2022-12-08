Белгородскую область опять обстреляли, а имущество Глаголева арестовали: итоги дня

Председатель ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что экс-чиновника обвиняют в незаконном требовании отремонтировать гимназию, в которой он учился. Работы подрядчика просили выполнить за свой счёт. Также Бастрыкин сообщил о том, что Глаголев требовал взятку в размере 10 млн рублей.