Какие объекты восстановили в Белгородской области с начала спецоперации

По данным губернатора, 9 декабря при обстреле ВСУ хутора Панков снаряд пробил крышу частного дома. Также придётся заново построить хозпристройку.
Сумма ущерба, причинённого Белгородскому региону от обстрелов, растёт ежедневно, так как разрушения инфраструктуры, жилых домов происходят практически каждый день.
Вячеслав Гладков
При этом Гладков отметил, что с 24 февраля число отремонтированных домов и квартир уже превысило 1500, а восстановленных и купленных машин приближается к 350.
Как мы восстанавливаем? В основе — внебюджетный фонд и резервный фонд правительства области. Мы достаточно оперативно, особенно по жилью, стараемся выполнять эту работу, за исключением 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС, куда мы не можем войти из-за постоянных обстрелов.
Вячеслав Гладков
Какие объекты и где восстановили, смотрите ниже: