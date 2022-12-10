Какие объекты восстановили в Белгородской области с начала спецоперации

Из-за обстрелов Белгородской области ежедневно растёт сумма причинённого ущерба

На своей странице в соцсети глава региона Вячеслав Гладков опубликовал карточки, на которых указаны восстановленные объекты с начала спецоперации. Он добавил, что сумма ущерба, причинённого Белгородской области от обстрелов, растёт ежедневно.