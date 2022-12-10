Итоги недели: куда прилетели ракеты ВСУ и кто может стать новым мэром Белгорода

Долетело и до Яковлевского округа
Утром 8 декабря в Яковлевском округе был прилёт. Местные слышали звук взрыва — было очень громко. И, конечно, страшно. После этого начался сильный пожар, повалил чёрный дым — стало ещё страшнее. Белгородцы рассказали, что такого они ещё не видели.
Несмотря на это, существенных повреждений обстрел не оставил. Но линию электропередачи повредили, а окна в хозпостройках выбило взрывной волной.
Несмотря на сложную ситуацию в Белгородской области, не все белгородцы могут рассчитывать на помощь властей в случае вынужденного переезда. Так, жительница Шебекино надеялась на компенсацию аренды жилья, ведь сменить место жительства ей пришлось из-за регулярных обстрелов города. Но глава муниципалитета её разочаровал: компенсация выплачивается только тем белгородцам, в чьих населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. В Шебекино такой режим не действует.
Видимо, поэтому местные жители берут всё в свои руки и продают собственные дома за копейки. Теперь в приграничье можно купить дом по цене новенького продукта от Apple. А можно найти и дешевле.
Но властям всё-таки стоит отдать должное — в регионе с начала обстрелов уже восстановили почти 1500 жилых домов.
Евгений Глаголев
Напомним, экс-замгубернатора Белгородской области Евгения Глаголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По статье Глаголеву грозит до 15 лет тюрьмы. Также его обвиняли в превышении должностных полномочий, что означает до семи лет заключения.
Сейчас дело Глаголева рассматривает суд. Задержали бывшего чиновника ещё 23 июня 2021 года. Позже он пытался обжаловать свой арест, но ничего не вышло. Глаголев до сих пор находится под стражей.
На этой неделе председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскрыл детали дела экс-замгубернатора. Как оказалось, Евгений Глаголев незаконно требовал от подрядчика отремонтировать школу за свой счёт. От него же Глаголев требовал взятку в 10 млн рублей, обещая взамен своё покровительство. Имущество бывшего чиновника стоимостью более 65 млн рублей арестовали.
Сергей Фуглаев
В августе 2022 года экс-депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам восьми месяцам колонии общего режима.
Задержали Сергея и Анатолия Фуглаевых ещё в ноябре 2020 года. Тогда их обвиняли в незаконном возмещении НДС на сумму более 140 млн рублей.
Как сообщили в ФСБ, Сергей Фуглаев в составе группы занимался фиктивным оборотом недвижимости, которая была в распоряжении его семьи. Так он похитил из бюджета 145 млн рублей.
7 декабря главу неонацистской группировки в Белгороде приговорили к 12 годам тюрьмы. Заключение ждёт и его товарищей по несчастью — двух молодых белгородцев.
Давид Троненко по кличке «Карбид» в 2019 году основал и возглавил группировку «White City 31»*, что означает «Белый город».
Белгородцы хотели установить в нашем регионе «государство из людей белой расы». Для достижения своей цели банда избивала студентов Китая, Сирии и других государств. Процесс физического насилия над иностранцами молодые люди снимали на видео.
Задержали Карбида и его последователей ещё летом 2021 года. За два года существования группировки от них пострадали около 30 иностранцев.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев второй год подряд пытается занять пост мэра Белгорода. В 2021 году это не получилось, бизнесмен решил попробовать снова.
В этот раз Владимир Бывшев настроен решительно. По его словам, он подкорректировал план по развитию областного центра до 2025 года, учитывая ошибки прошлого.
Также Бывшев отметил, что его сейчас не устраивает общение белгородцев с властью. Он считает, что управы должны лучше и плотнее работать с местными жителями. А сейчас все сразу бегут за помощью к губернатору.