Итоги недели: куда прилетели ракеты ВСУ и кто может стать новым мэром Белгорода

Несмотря на сложную ситуацию в Белгородской области, не все белгородцы могут рассчитывать на помощь властей в случае вынужденного переезда. Так, жительница Шебекино надеялась на компенсацию аренды жилья, ведь сменить место жительства ей пришлось из-за регулярных обстрелов города. Но глава муниципалитета её разочаровал: компенсация выплачивается только тем белгородцам, в чьих населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. В Шебекино такой режим не действует.