Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В отремонтированных МКД Белгородской области установили 180 тепловых пунктов

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
Батарея
Об их установке сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

На странице в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что тепловые пункты установили в тех многоквартирных домах, где в 2022 году проводился капремонт и утеплялся фасад.

Средства мы выделяли из областного бюджета. Что такое тепловой пункт? Самое простое. Он регулирует температуру в многоэтажном доме и позволяет, что очень важно, мне кажется, для бюджета каждой семьи, экономить средства в зависимости от температуры наружного воздуха, регулируя температуру в доме, а значит и в квартирах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее глава региона сообщал о завершении капремонта в семи муниципалитетах Белгородской области. Кроме того, губернатор предлагал проводить общественные обсуждения с собственниками квартир по приёмке качества выполненного капитального ремонта.

Гладков рассказал о сроках завершения капремонта МКД в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
И вновь рост: в Белгородской области увеличатся минимальные взносы на капремонт в МКД“Единая Россия”: В 2023 году планируется сделать капремонт более 1,5 тыс. школ«Умный шлагбаум» для жителей МКД в Белгороде обойдётся в 8,5 тыс. рублейВ 31 квартире повреждённого от обстрела МКД на Губкина обнаружили дефекты
#Общество#Капремонт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Тепловые пункты#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
Вчера, 15:23
Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Вчера, 04:19
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
Вчера, 14:34
Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря
Вчера, 16:55
Белгородцы смогут вновь поучаствовать в «Забеге обещаний» 1 января 2023 года
Сегодня, 04:25