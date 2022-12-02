В отремонтированных МКД Белгородской области установили 180 тепловых пунктов

На странице в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что тепловые пункты установили в тех многоквартирных домах, где в 2022 году проводился капремонт и утеплялся фасад.
Средства мы выделяли из областного бюджета. Что такое тепловой пункт? Самое простое. Он регулирует температуру в многоэтажном доме и позволяет, что очень важно, мне кажется, для бюджета каждой семьи, экономить средства в зависимости от температуры наружного воздуха, регулируя температуру в доме, а значит и в квартирах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее глава региона сообщал о завершении капремонта в семи муниципалитетах Белгородской области. Кроме того, губернатор предлагал проводить общественные обсуждения с собственниками квартир по приёмке качества выполненного капитального ремонта.