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“Единая Россия”: В 2023 году планируется сделать капремонт более 1,5 тыс. школ

Сегодня, 15:40
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» представила итоги федеральной программы капремонта школ за этот год на совместной ВКС с Минпросвещения. Обсудили также планы по дальнейшей реализации программы в 2023 году.

Открыл встречу министр просвещения Сергей Кравцов, он сообщил, что в 1100 зданиях школ уже сделали капремонт, и теперь это фактически новые общеобразовательные учреждения. На сэкономленные средства (15 млрд рублей) сделали ремонт еще в 600 школах, пишет Ростовгазета.

Отстают от выполнения показателей программы Калмыкия, Удмуртия и Тульская область, в 5 школах работы еще не завершены. Этот список продолжил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, он отметил, что в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской и Псковской областях также срываются сроки.

«Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул он. 

Турчак дал поручение Сергею Кравцову составить реестр подрядчиков, которым не удалось справиться с выполнением программы, и впредь к конкурсным процедурам их не допускать.

Турчак поделился информацией, что в 2023 году планируют произвести капремонт еще в 1,5 тыс. школ в разных регионах России.

«Единая Россия» уже заложила в федеральном бюджете соответствующее финансирование. Также предусмотрено софинансирование программы из региональных бюджетов

В сборе заявок на капитальный ремонт школ примут и новые территории - Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Секретарь генсовета Андрей Турчак дал соответствующее поручение отделениям ЕР в этих регионах.

По инициативе «Единой России» с начала следующего года на дополнительные проекты по капремонту школьных зданий будут направлять сэкономленные бюджетные средства.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах», - сказал министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует совместно с Министерством просвещения РФ. Она входит в народную программу, которую инициировал президент России на съезде партии в 2021 году. В программе участвуют почти 7300 школ, пишут на сайте ER.ru.

«Создать программу капремонта школ на пять лет поручил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Реализация закреплена в народной программе партии. Во всех регионах за каждым объектом были закреплены партийцы, депутаты разных уровней, которые вместе с родительским сообществом контролируют ход выполнения предусмотренных работ, следят за соблюдением сроков и качеством происходящих изменений. 

Белгородской области в этом году были выделены федеральные средства для капитального ремонта 17 школ. На 10 объектах работы уже завершены, ещё на 7 объектах – продолжаются. Ремонт 2 учреждений планируется завершить до конца текущего года, и 5 школ планируется открыть в следующем году. Пристальное внимание всех заинтересованных сторон позволяет в том числе выполнять оперативные корректировки с учётом пожеланий родителей школьников», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.

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