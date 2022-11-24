“Единая Россия”: В 2023 году планируется сделать капремонт более 1,5 тыс. школ

Белгородской области в этом году были выделены федеральные средства для капитального ремонта 17 школ. На 10 объектах работы уже завершены, ещё на 7 объектах – продолжаются. Ремонт 2 учреждений планируется завершить до конца текущего года, и 5 школ планируется открыть в следующем году. Пристальное внимание всех заинтересованных сторон позволяет в том числе выполнять оперативные корректировки с учётом пожеланий родителей школьников», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.