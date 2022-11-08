«Умный шлагбаум» для жителей МКД в Белгороде обойдётся в 8,5 тыс. рублей

В Белгороде около многоэтажек могут установить «умные» шлагбаумы. Одна такая система обойдётся в 8,5 тыс. рублей для каждого дома. Решение об установке принимается на общем собрании жильцов.
Шлагбаумы с контроллерами позволяют беспрепятственно проехать спецтехнике к дому в случае ЧП. Разработкой занимался Белгородский информационный фонд. Датчик встроен внутрь и открывает шлагбаум на расстоянии 30 метров от машины.
Систему уже успешно протестировали в 2021 году. К ней подключили скорую помощь, Росгвардию и МЧС. Всего таких шлагбаумов в областном центре 130.
Ранее сообщалось, что в Белгороде треть шлагбаумов оборудовали контроллерами для пропуска спецтехники. По состоянию на июль котроллеры стояли на 100 шлагбаумах.