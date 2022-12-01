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И вновь рост: в Белгородской области увеличатся минимальные взносы на капремонт в МКД

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI

В Белгородской области вырастут минимальные взносы на капремонт в МКД

Показатели для домов с лифтами и без них указали в постановлении областного правительства. Минимальные взносы на 2023 год увеличились в сравнении с текущими.
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ЖКХ

В регионе вырастут минимальные взносы на капремонт в многоэтажках. Сумма будет зависеть от наличия и отсутствия лифта в доме.

Соответствующее постановление опубликовало областное правительство. Согласно документу, в 2023 году взнос в домах повысится до 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, если дом оборудован лифтом. Если подъёмников нет, то сумма составит 9,79 рубля.

Постановление вступило в силу.

В сравнении с 2022 годом минимальные взносы повысились. До изменения показатели составляли 9,32 рубля за «квадрат» в домах с лифтом и 9,12 рубля при его отсутствии.

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#Наталья Корявых#Общество#ЖКХ#Эксклюзив#Белгородская область#Взнос#Капремонт#Многоквартирный дом#Увеличение
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