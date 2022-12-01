И вновь рост: в Белгородской области увеличатся минимальные взносы на капремонт в МКД

В регионе вырастут минимальные взносы на капремонт в многоэтажках. Сумма будет зависеть от наличия и отсутствия лифта в доме.
Соответствующее постановление опубликовало областное правительство. Согласно документу, в 2023 году взнос в домах повысится до 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, если дом оборудован лифтом. Если подъёмников нет, то сумма составит 9,79 рубля.
Постановление вступило в силу.
В сравнении с 2022 годом минимальные взносы повысились. До изменения показатели составляли 9,32 рубля за «квадрат» в домах с лифтом и 9,12 рубля при его отсутствии.