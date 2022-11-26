Гладков рассказал о сроках завершения капремонта МКД в Белгородской области

Как сообщил губернатор, в семи муниципалитетах Белгородской области завершился капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе утепление фасадов. В остальных районах работы ещё идут.
Надеюсь, что до конца года все наши обещания перед жителями будут выполнены, и качество выполняемых работ будет соответствовать ожиданиям людей, которые в этих домах живут. Буду стараться максимально уделить этому внимание.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее Гладков предложил провести общественные обсуждения с собственниками по приёмке качества капитального ремонта многоквартирных домов после подписания актов.