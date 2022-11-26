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Гладков рассказал о сроках завершения капремонта МКД в Белгородской области

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях сообщил, что в семи муниципалитетах Белгородской области уже завершился капремонт многоквартирных домов. Среди работ — утепление фасадов.

Как сообщил губернатор, в семи муниципалитетах Белгородской области завершился капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе утепление фасадов. В остальных районах работы ещё идут.

Надеюсь, что до конца года все наши обещания перед жителями будут выполнены, и качество выполняемых работ будет соответствовать ожиданиям людей, которые в этих домах живут. Буду стараться максимально уделить этому внимание.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее Гладков предложил провести общественные обсуждения с собственниками по приёмке качества капитального ремонта многоквартирных домов после подписания актов.

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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Капремонт многоэтажек#Сроки#Гладков
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