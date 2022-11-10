В 31 квартире повреждённого от обстрела МКД на Губкина обнаружили дефекты

Речь идёт в том числе о повреждениях окон. Их должны восстановить до понедельника, отметил Демидов. Сообщалось и о небольших трещинах в штукатурке. Ремонт стен и декоративную отделку проведут по согласованию с собственниками, с людей уже собирают пожелания по отделочным материалам и времени проведения работ. По завершении опроса подрядчик представит график ремонта.