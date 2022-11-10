В 31 квартире повреждённого от обстрела МКД на Губкина обнаружили дефекты

9 ноября исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов встретился с белгородцами, чьи квартиры в доме на улице Губкина, 42г в октябре пострадали при обстреле. Оказалось, что в 31 квартире есть дефекты.
Речь идёт в том числе о повреждениях окон. Их должны восстановить до понедельника, отметил Демидов. Сообщалось и о небольших трещинах в штукатурке. Ремонт стен и декоративную отделку проведут по согласованию с собственниками, с людей уже собирают пожелания по отделочным материалам и времени проведения работ. По завершении опроса подрядчик представит график ремонта.
Валентин Демидов признал, что у белгородцев были случаи недопонимания со строителями. Пенсионеры в свою очередь переживали, помогут ли им с перестановкой мебели.
По состоянию на 9 ноября акты осмотра подписали собственники 65 из 78 квартир МКД.
Многоэтажка на улице Губкина пострадала от обстрела 13 октября. Обошлось без жертв и раненых. Жителей дома на время переселили.