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В 31 квартире повреждённого от обстрела МКД на Губкина обнаружили дефекты

10 ноября 10:08
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова

Врио мэра Белгорода Демидов обсудил нюансы ремонта дома на Губкина

В основном дефекты связаны с трещинами на штукатурке, повреждениями окон. Подрядчик уже собирает информацию для составления графика работ, написал Валентин Демидов в своём телеграм-канале. При этом врио мэра признал, что у белгородцев были случаи недопонимания со строителями.

9 ноября исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов встретился с белгородцами, чьи квартиры в доме на улице Губкина, 42г в октябре пострадали при обстреле. Оказалось, что в 31 квартире есть дефекты.

Речь идёт в том числе о повреждениях окон. Их должны восстановить до понедельника, отметил Демидов. Сообщалось и о небольших трещинах в штукатурке. Ремонт стен и декоративную отделку проведут по согласованию с собственниками, с людей уже собирают пожелания по отделочным материалам и времени проведения работ. По завершении опроса подрядчик представит график ремонта.

Фото: телеграм-канал Валентина Демидова

Валентин Демидов признал, что у белгородцев были случаи недопонимания со строителями. Пенсионеры в свою очередь переживали, помогут ли им с перестановкой мебели.

По состоянию на 9 ноября акты осмотра подписали собственники 65 из 78 квартир МКД.

Многоэтажка на улице Губкина пострадала от обстрела 13 октября. Обошлось без жертв и раненых. Жителей дома на время переселили.

В пострадавшем от снаряда доме на Губкина восстанавливают 21 квартиру
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