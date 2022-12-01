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Председатель ФОМС: Цифровой полис ОМС помог избавиться от бумажной волокиты

Сегодня, 07:02
Фото: piqsels.com
В Российской Федерации с 1 декабря появятся цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Сообщается, что теперь при посещении ЛПУ россияне смогут предъявлять только паспорт или — для детей до 14 лет — свидетельство о рождении

Все лица, внесенные в качестве застрахованных в систему ОМС, актуализировавшие данные о личной документации, будут снабжены цифровыми медицинскими полисами. Об этом информирует rg.ru.

По словам Ильи Баланина, председателя ФОМС, для граждан, уже застрахованных в системе ОМС, значительных перемен не будет, все полисы на материальном носителе не утратят свою актуальность. Но сам полис носить с собой при обращениях в поликлинику теперь необязательно, достаточно знать его номер, поскольку данные его владельца хранятся в новом электронном регистре застрахованных лиц.

Илья Баланин считает, что эта цифровая инициатива поможет россиянам избавиться от лишней бумажной волокиты и сделает процесс обращения за медпомощью доступнее и комфортнее. Бумажные и пластиковые полисы при этом также остаются действительными, они не требуют замены.

С 1 декабря 2022 года новорожденные россияне после получения свидетельства о рождении автоматически будут внесены в регистр застрахованных лиц.

Данные лиц, получивших российское гражданство, в рамках информации, поступившей из ОВД, также автоматически попадут в регистр.

Обновлены также правила персонифицированного учета в системе ОМС РФ. Информация о застрахованных гражданах сейчас аккумулируется в едином регистре застрахованных лиц. Это повышает скорость и качество обмена информацией между ведомствами системы ОМС, значительно упрощает процедуры оформления документации, а также препятствует дублированию данных.

Информационные процессы протекают в рамках ГИС ОМС, благодаря чему обеспечивается безопасность информации об участниках процессов и защита всей цифровой инфраструктуры.

Если материальный носитель документа ОМС будет утерян владельцем, он может обратиться в свою страховую медицинскую организацию и получить выписку из единого регистра, снабженную штрихкодом.

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