Председатель ФОМС: Цифровой полис ОМС помог избавиться от бумажной волокиты

Все лица, внесенные в качестве застрахованных в систему ОМС, актуализировавшие данные о личной документации, будут снабжены цифровыми медицинскими полисами. Об этом информирует rg.ru.
По словам Ильи Баланина, председателя ФОМС, для граждан, уже застрахованных в системе ОМС, значительных перемен не будет, все полисы на материальном носителе не утратят свою актуальность. Но сам полис носить с собой при обращениях в поликлинику теперь необязательно, достаточно знать его номер, поскольку данные его владельца хранятся в новом электронном регистре застрахованных лиц.
Илья Баланин считает, что эта цифровая инициатива поможет россиянам избавиться от лишней бумажной волокиты и сделает процесс обращения за медпомощью доступнее и комфортнее. Бумажные и пластиковые полисы при этом также остаются действительными, они не требуют замены.
С 1 декабря 2022 года новорожденные россияне после получения свидетельства о рождении автоматически будут внесены в регистр застрахованных лиц.
Данные лиц, получивших российское гражданство, в рамках информации, поступившей из ОВД, также автоматически попадут в регистр.
Обновлены также правила персонифицированного учета в системе ОМС РФ. Информация о застрахованных гражданах сейчас аккумулируется в едином регистре застрахованных лиц. Это повышает скорость и качество обмена информацией между ведомствами системы ОМС, значительно упрощает процедуры оформления документации, а также препятствует дублированию данных.
Информационные процессы протекают в рамках ГИС ОМС, благодаря чему обеспечивается безопасность информации об участниках процессов и защита всей цифровой инфраструктуры.
Если материальный носитель документа ОМС будет утерян владельцем, он может обратиться в свою страховую медицинскую организацию и получить выписку из единого регистра, снабженную штрихкодом.