Председатель ФОМС: Цифровой полис ОМС помог избавиться от бумажной волокиты

По словам Ильи Баланина, председателя ФОМС, для граждан, уже застрахованных в системе ОМС, значительных перемен не будет, все полисы на материальном носителе не утратят свою актуальность. Но сам полис носить с собой при обращениях в поликлинику теперь необязательно, достаточно знать его номер, поскольку данные его владельца хранятся в новом электронном регистре застрахованных лиц.