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В мэрии Белгорода объяснили, почему стало больше домов в зоне платных парковок

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
В горадминистрации «Бел.Ру» ответили, что дома на нескольких улицах добавили для того, чтобы их жители смогли купить абонементы резидентов. Ранее список пополнился несколькими адресами в центре города и на Харьковской горе.

В Белгороде стало больше домов в зоне платных парковок. Изменения прописаны в документе городской администрации.

В самой мэрии «Бел.Ру» заявили, что зоны платного парковочного пространства и ранее были возле домов. Эти адреса добавили в список для того, чтобы люди, проживающие в перечисленных домах, смогли купить резидентские абонементы.

Напомним, что в перечень попали дома на ул. 50-летия Белгородской области, Гражданском проспекте, Народном бульваре, улицах Попова, Н. Островского, Преображенской и Костюкова.

Расширение платного парковочного пространства анонсировали ещё летом. Стоит отметить, что изменился и годовой абонемент для резидентов — его стоимость уменьшилась до 800–1500 рублей. Ранее он составлял почти 25 тыс. рублей. Экс-мэр Антон Иванов признал, что старые расчёты по стоимости парковочных мест были завышены более чем в 10 раз.

Мэрия увеличила число платных парковок в Белгороде
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