В мэрии Белгорода объяснили, почему стало больше домов в зоне платных парковок

Расширение платного парковочного пространства анонсировали ещё летом. Стоит отметить, что изменился и годовой абонемент для резидентов — его стоимость уменьшилась до 800–1500 рублей. Ранее он составлял почти 25 тыс. рублей. Экс-мэр Антон Иванов признал, что старые расчёты по стоимости парковочных мест были завышены более чем в 10 раз.