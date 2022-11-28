В мэрии Белгорода объяснили, почему стало больше домов в зоне платных парковок

В Белгороде стало больше домов в зоне платных парковок. Изменения прописаны в документе городской администрации.
В самой мэрии «Бел.Ру» заявили, что зоны платного парковочного пространства и ранее были возле домов. Эти адреса добавили в список для того, чтобы люди, проживающие в перечисленных домах, смогли купить резидентские абонементы.
Напомним, что в перечень попали дома на ул. 50-летия Белгородской области, Гражданском проспекте, Народном бульваре, улицах Попова, Н. Островского, Преображенской и Костюкова.
Расширение платного парковочного пространства анонсировали ещё летом. Стоит отметить, что изменился и годовой абонемент для резидентов — его стоимость уменьшилась до 800–1500 рублей. Ранее он составлял почти 25 тыс. рублей. Экс-мэр Антон Иванов признал, что старые расчёты по стоимости парковочных мест были завышены более чем в 10 раз.