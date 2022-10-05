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В Белгородской области станет больше камер на парковках для инвалидов

5 октября 06:10
Фото: 1MI
Таким образом власти будут бороться с людьми, которые не имеют право оставлять свои машины на местах для инвалидов. Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, на сегодняшний день количество камер, которые работают на парковках, ограничено. Он добавил, что пока системы фотовидеофиксации не стоят в особо загруженных местах, где необходимо более оперативно наводить порядок на парковке. При этом власти в первую очередь планируют решить вопрос по работе камер контроля парковочных мест для инвалидов.

На сегодняшний день, к сожалению, почти все парковочные места для инвалидов заняты теми, кто не имеет право там парковаться. Это создаёт особые трудности для тех лиц, которые имеют инвалидность, но не имеют возможности припарковаться. Сейчас первоначальная задача, чтобы камеры заработали на данный вид нарушения.
Сергей Евтушенко

Напомним, камеры на дорогах Белгородской области «научат» фиксировать разговор водителя по телефону и не пристёгнутый ремень.

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#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей евтушенко#Камеры#Фотовидеофиксация#Евтушенко#Кристина Семенчук
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