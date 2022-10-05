В Белгородской области станет больше камер на парковках для инвалидов

По словам чиновника, на сегодняшний день количество камер, которые работают на парковках, ограничено. Он добавил, что пока системы фотовидеофиксации не стоят в особо загруженных местах, где необходимо более оперативно наводить порядок на парковке. При этом власти в первую очередь планируют решить вопрос по работе камер контроля парковочных мест для инвалидов.