У дома на Вокзальной улице в Белгороде увеличили время бесплатной парковки

В Белгороде в районе ж/д вокзала увеличилось время бесплатной парковки. На стоянке теперь можно бесплатно оставить машину на полчаса с момента въезда.
Изменения произошли благодаря тому, что в список мест, в которых время бесплатной стоянки составляет 30 минут, внесли территориальную зону № 202 — это улица Вокзальная, 1. К этой зоне относятся дома № 2 и 5 на Гражданском проспекте.
До корректировок время бесплатного использования парковочных мест составляло 15 минут.
Напомним, что изменения в организации платных парковок в Белгороде действуют с сентября. Стало больше платных парковочных мест, но вместе с тем в разы уменьшилась сумма годового абонемента для резидентов.