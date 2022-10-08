Белгородцы продолжают закрывать номера авто из-за нежелания платить за парковку

Белгородские автомобилисты закрывают госномера своих машин, чтобы не платить за парковку. За заклеиванием номеров замечены были и водители из других регионов.
В администрации Белгорода предупреждают, что избежать штрафа за неуплату парковки всё равно не получится. В качестве наказания водителям придётся заплатить 1,5 тыс. рублей. При этом цена одного часа парковки составляет 30 рублей.
В сентябре в Белгороде подешевели парковочные абонементы. Стоимость для резидентов составляет до 1,5 тыс. рублей в год, а для нерезидентов — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц в зависимости от сектора.