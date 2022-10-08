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Белгородцы продолжают закрывать номера авто из-за нежелания платить за парковку

Вчера, 12:29
Фото: мэрия Белгорода
В мэрии предупреждают, что штрафа в этом случае избежать всё равно не получится. За нарушение придётся заплатить 1,5 тыс. рублей.

Белгородские автомобилисты закрывают госномера своих машин, чтобы не платить за парковку. За заклеиванием номеров замечены были и водители из других регионов.

Фото: мэрия Белгорода

В администрации Белгорода предупреждают, что избежать штрафа за неуплату парковки всё равно не получится. В качестве наказания водителям придётся заплатить 1,5 тыс. рублей. При этом цена одного часа парковки составляет 30 рублей.

В сентябре в Белгороде подешевели парковочные абонементы. Стоимость для резидентов составляет до 1,5 тыс. рублей в год, а для нерезидентов — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц в зависимости от сектора.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Мэрия#Госномер#Парковка#Штраф#Автомобили
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